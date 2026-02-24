Ερντογάν: Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν με Μητσοτάκη

Για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο είχε συζητήσει στις 11 Φεβρουαρίου, όταν συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τις δηλώσεις του τη Δευτέρα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε, στις 11 Φεβρουαρίου υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις θέσεις των δύο χωρών σχετικά με το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν «ενισχύθηκε το νομικό θεμέλιο» των σχέσεων Άγκυρας–Αθήνας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προσδοκίες της Άγκυρας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, την οποία αποκάλεσε «τουρκική μειονότητα».

Αναφερόμενος στην οικονομική συνεργασία, δήλωσε ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου, που πέρυσι ανήλθε περίπου στα 7 δισ. δολάρια, μπορεί να αυξηθεί στα 10 δισ., εκφράζοντας σχετική επιδίωξη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εντάσεις κλιμακώνονται, η Τουρκία επιδιώκει να επιλύει κρίσεις πριν μετατραπούν σε «θερμές συγκρούσεις», με πολιτική που θέτει στο επίκεντρο την ειρήνη, τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση.

Είπε ότι η χώρα «υπερασπίζεται το δίκαιο και την αλήθεια με θάρρος», προσθέτοντας πως η «σταθερή και αρχών στάση» της παρακολουθείται με ενδιαφέρον. «Σε έναν κόσμο όπου καταγράφονται σφοδροί κραδασμοί στο διεθνές σύστημα, ο μοναδικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας και να αποκτήσουμε νέους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει να μετατρέπει διαφωνίες σε εχθρότητα ούτε να κλιμακώνει διαφορές, ενώ αναμένει σεβασμό στα δικαιώματα και τους νόμους της.

Πηγή: ΚΥΠΕ