Νέο μήνυμα της Ουάσινγκτον προς Βενεζουέλα: «Λάβετε σωστές αποφάσεις ειδάλλως θα πάθετε χειρότερα από Μαδούρο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες «θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό», σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά. «Η Βενεζουέλα είναι χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη», τόνισε.

Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, θα κρίνουμε όσα κάνουν», είπε για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο CBS.

Ο Ρούμπιο φάνηκε επίσης να μετριάζει τις δηλώσεις που έκανε χθες Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν την διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και δεν θα διστάσουν να αναπτύξουν στρατεύματα εκεί «αν χρειαστεί».

Ενώ ο Τραμπ δεν μπορεί να αποκλείσει δημοσίως όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων, «δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σε μια δραματική επιχείρηση, αμερικανικά στρατεύματα συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας χθες Σάββατο. Τώρα, φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αναμένει να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει χρέη προέδρου απουσία του Μαδούρο και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας της έδωσε την εντολή αργά χθες το βράδυ να αναλάβει το ρόλο αυτό.

Όταν ρωτήθηκε για την Ροντρίγκες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

«Η διαφορά» με τον Νικολάς Μαδούρο, πρόσθεσε, είναι ότι «το άτομο που ήταν υπεύθυνο (...) ήταν κάποιος με τον οποίο δεν μπορούσες να συνεργαστείς» και που «δεν τήρησε τις συμφωνίες του».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Η[Α θα υποστήριζαν τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει.

Οι ΗΠΑ , υποστήριξε, δεν μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών.

Η Βενεζουέλα δεν είναι «Λιβύη», «Ιράκ» ή «Αφγανιστάν». «Η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική», τόνισε ο Ρούμπιο. «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα».

Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες. Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την "εν ψυχρώ" δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί

Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εγείρει «σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

«Ως πολυμερής περιφερειακός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί ότι οποιαδήποτε χρήση βίας στο έδαφος άλλου κράτους εγείρει σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη μη παρέμβαση», έγραψε ο Μπερσέ σε ανακοίνωσή του.

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης προειδοποίησε για τον κίνδυνο «επιδείνωσης της πόλωσης στη Βενεζουέλα, σε ολόκληρη την περιοχή και παγκοσμίως, μεταξύ εκείνων που καταδικάζουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εκείνων που τη θεωρούν δικαιολογημένη. Αυτές οι διαιρέσεις αποδυναμώνουν τα θεμέλια της διεθνούς ασφάλειας».

«Είτε μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος είτε για ξένη επιρροή, πολύ συχνά εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και δύο σταθμά, που υπαγορεύονται από στρατηγικά συμφέροντα ή ιδεολογική εγγύτητα και όχι από κοινές και συνεπείς νομικές αρχές», υπογραμμίζει ο Μπερσέ.

«Το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό ή είναι άνευ νοήματος», επιμένει. «Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», συμπλήρωσε.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «ηγηθούν» της μετάβασης στη Βενεζουέλα, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε μια «ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που θα σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας».

Πάπας Λέων ΙΔ’: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σερβία: Το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα.

«Η θέση της Σερβίας είναι σαφής, θέλουμε φιλία τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά είναι δική μας υποχρέωση να το επισημαίνουμε όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μετά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, είναι σαφές ότι η διεθνής έννομη τάξη και ο Χάρτης του ΟΗΕ δεν λειτουργούν. Στον κόσμο πλέον κυριαρχεί ο νόμος της ισχύος, το δικαίωμα του ισχυρότερου, και αυτή είναι η μόνη αρχή της σύγχρονης πολιτικής στον κόσμο» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας προήδρευσε σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής 'Αμυνας που συγκλήθηκε εκτάκτως, σήμερα, Κυριακή, με αφορμή τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξέφρασε την ανησυχία του για την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη εκτιμώντας ότι δημιουργείτε κακό προηγούμενο. «Αναμένουμε τη συνέχιση τέτοιων ενεργειών από τις ΗΠΑ, αλλά και από άλλες χώρες. Γιατί ποιος θα μπορέσει να πει αύριο, αν αυτό συμβεί στην Ανατολική Ευρώπη ή την Ασία, ότι είναι η πρώτη φορά και ότι είναι κάτι παράνομο» τόνισε ο Βούτσιτς.

Ανέφερε ότι η Σερβία προκειμένου να μπορέσει να αποτρέψει κάθε απειλή θα συνεχίσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων με την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 30% όπως και την επίσπευση των εξοπλισμών. Εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Σερβία δεν προέρχεται από τις ΗΠΑ αλλά από την γειτονιά της και αναφέρθηκε ειδικά στον εξοπλισμό του Κοσόβου με την βοήθεια της Τουρκίας.

Η σερβική πολιτική ηγεσία διατηρούσε στενές σχέσεις με το καθεστώς Μαδούρο. Ο Βούτσιτς επικοινώνησε τελευταία φορά τηλεφωνικά με τον Μαδούρο στις 21 Αυγούστου του 2025. Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βούτσιτς αποκάλεσε τον Μαδούρο «μεγάλο φίλο» της Σερβίας και δήλωσε ότι συζήτησαν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο του 2025 η Σερβία εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από την πρόεδρο της βουλής 'Αννα Μπρνάμπιτς.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν το 2023 συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που παρουσίαζαν Σέρβοι αξιωματούχοι για την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βενεζουέλα είναι ότι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από την αμερικανική πρεσβεία

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη για να καταδικάσουν την «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Διαδηλωτές κρατούσαν πολλά πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταπίνει λαίμαργα ένα μπιτόνι λαδιού - βαμμένο στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας, ένα άλλο που έγραφε «Τραμπ ο επιτιθέμενος», ενώ ένα πλακάτ έγραφε «Όχι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας».

Πολλές σημαίες του ισπανικού ακροαριστερού κόμματος Podemos και του ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν επίσης ορατές ανάμεσα στις σημαίες της Βενεζουέλας που κυμάτιζαν μπροστά από την πρεσβεία, στην καρδιά της Μαδρίτης, την επόμενη μέρα από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική επιχείρηση μετά από αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο Μαδούρο βρίσκεται πλέον φυλακισμένος σε φυλακή της Νέας Υόρκης περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι η χώρα του θα ηγηθεί της μετάβασης στη Βενεζουέλα και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η χώρα του οποίου χορήγησε άσυλο στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία, είχε ήδη καταδικάσει χθες «μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», κρίνοντας ότι αυτή η επιχείρηση «[ωθεί] την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας» και ζήτησε μια «δίκαιη και βασισμένη στον διάλογο» μετάβαση.

Σήμερα, ο Σάντσεθ, ο οποίος βασίζεται στην υποστήριξη του ακροαριστερού συνεταίρου του Σουμάρ, επανέλαβε τις επικρίσεις του σε επιστολή προς τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναφερόμενος στην «πρόσφατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μια πράξη που καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ