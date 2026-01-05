Τραμπ: Αφήνει ανοιχτές στρατιωτικές απειλές για την εθνική κυριαρχία Κολομβίας και Γροιλανδίας

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε χθες έντονες διεθνείς ανησυχίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κολομβίας και επαναφέροντας τη θέση του για την προσαρτησιακή αξίωση της Γροιλανδίας.

Σχετικά με την Κολομβία, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η ιδέα μιας στρατιωτικής επιχείρησης «ακούγεται καλή σ’ εμένα». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον Κολομβιανό Πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο για συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν και πότε θα προχωρήσει η Ουάσιγκτον σε στρατιωτική δράση. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την αιχμαλώτιση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στη Νέα Υόρκη από αμερικανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, σε ερωτήσεις για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» το νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας και πως η Δανία «δεν θα είναι σε θέση να το κρατήσει». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την έκκληση της Πρωθυπουργού της Δανίας να σταματήσουν οι απειλές εναντίον της περιοχής.

Με τα σχόλια αυτά, ο Τραμπ εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουάσιγκτον τόσο με τη Λατινική Αμερική όσο και με τη Βόρεια Ευρώπη, φέρνοντας στο προσκήνιο ανοιχτά ζητήματα στρατιωτικής επέμβασης και γεωστρατηγικής διεκδίκησης.

Απειλές εξαπέλυσε εκ νέου και προς το Ιράν, διαμηνύοντας εκ νέου την Κυριακή ότι το Ιράν θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχε σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές, με αφορμή τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, νεαρής που είχε συλληφθεί από τη αστυνομία ηθών εξαιτίας υποτιθέμενης παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις πάντως προς το παρόν έχουν πολύ μικρότερο εύρος.

Με πληρορορίες από ΚΥΠΕ