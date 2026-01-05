ΗΠΑ: Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία του Νικολάς Μαδούρο- «Είμαι αθώος είμαι τίμιος άνθρωπος»

Ξεκίνησε η ακροαματική διαδιακσία κατά του Νικολάς Μαδούρο έχει ξεκινήσει στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν.
Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Κύπρου) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο.
- Διαβάστε αναλυτικά: Ποιός είναι ο δικαστής ενώπιον του οποίου θα σταθεί ο Νικολάς Μαδούρο
Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.
Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά.
Ακολουθεί μια υπενθύμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν:
- Συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία.
- Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης.
- Κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
- Συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.
«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε, πριν καθίσει ξανά στη θέση του.
Η προσοχή στο δικαστήριο στράφηκε στη σύζυγο του Νικολά Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, την οποία κάλεσαν να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει το όνομά της.
«Ναι, είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας», δήλωσε στο δικαστήριο.
Ο τόνος της είναι παρόμοιος με αυτόν του Μαδούρο, ο οποίος επέμεινε να περιγράψει τον εαυτό του ως πρόεδρο της Βενεζουέλας στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η Φλόρες επίσης δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι είναι «εντελώς αθώα».
cnn.gr