ΗΠΑ: Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία του Νικολάς Μαδούρο- «Είμαι αθώος είμαι τίμιος άνθρωπος»

Ξεκίνησε η ακροαματική διαδιακσία κατά του Νικολάς Μαδούρο έχει ξεκινήσει στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Κύπρου) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο.

Διαβάστε αναλυτικά: Ποιός είναι ο δικαστής ενώπιον του οποίου θα σταθεί ο Νικολάς Μαδούρο

Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.

Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά.

Ακολουθεί μια υπενθύμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν:

Συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία.

Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης.

Κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε, πριν καθίσει ξανά στη θέση του.

Η προσοχή στο δικαστήριο στράφηκε στη σύζυγο του Νικολά Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, την οποία κάλεσαν να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει το όνομά της.

«Ναι, είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας», δήλωσε στο δικαστήριο.

Ο τόνος της είναι παρόμοιος με αυτόν του Μαδούρο, ο οποίος επέμεινε να περιγράψει τον εαυτό του ως πρόεδρο της Βενεζουέλας στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Φλόρες επίσης δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι είναι «εντελώς αθώα».

