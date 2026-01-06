Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ με φόντο τη Βενεζουέλα: «Να μη βυθιστεί στην αστάθεια»

Ο Τούρκος Πρόεδρος δηλώνει στήριξη στον λαό της Βενεζουέλας και μιλά για στενή συνεργασία με τον Μαδούρο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετέφερε τις ανησυχίες της Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι «η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αστάθεια».

Όπως είπε, η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ειρήνη, η ευημερία και η ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Άγκυρας με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν διατηρήσει στενή συνεργασία και αλληλεγγύη, ιδίως σε περιόδους δυσκολιών.

Η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, υποστηρίζει ότι ενεργεί με γνώμονα τη σταθερότητα και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στη λατινοαμερικανική χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

