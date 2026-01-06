Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Κραν Μοντανά: Ο Δήμος παραδέχεται ότι δεν είχε ελέγξει το μπαρ επί πέντε χρόνια

Λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν προβλεπόταν συναγερμός εκ του νόμου, είπε ο δήμαρχος.

Την απουσία ελέγχων ασφαλείας από το 2019 στο ελβετικό μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άτομα, παραδέχθηκε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Κραν Μοντανά.

«Λυπούμαστε βαθιά. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά, Νικόλας Φερό, στους δημοσιογράφους σχετικά με την απουσία ελέγχων πυρασφάλειας μεταξύ 2020-2025.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ «Le Constellation» θεωρήθηκε αποδεκτός εκείνη την εποχή.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου πιθανότατα προκλήθηκε από βεγγαλικά στο ταβάνι του υπογείου του μπαρ.

Όλα τα βεγγαλικά έχουν πλέον απαγορευτεί εντός των χώρων, δήλωσε ο δήμαρχος στην συνέντευξη Τύπου.

Λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν προβλεπόταν συναγερμός εκ του νόμου, είπε.

Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Το σύνολο των 40 νεκρών και 116 τραυματιών από την πυρκαγιά στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά ταυτοποιήθηκαν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα 5/1 η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Πηγή: cnn.gr

