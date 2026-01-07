Ρούμπιο: Η Ουάσιγκτον θέλει να «αγοράσει» τη Γροιλανδία - Διευκρινίσεις για τις στρατιωτικές απειλές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την απόκτηση της Γροιλανδίας μέσω αγοράς και όχι με στρατιωτικά μέσα, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επιχειρώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι οι τοποθετήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα δεν συνιστούν αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης.

Την ίδια ώρα, η New York Times μετέδωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του την εκπόνηση επικαιροποιημένου σχεδίου για την απόκτηση της τεράστιας νήσου, αυτόνομης περιοχής της Δανίας. Ανάλογες σκέψεις είχε εκφράσει και κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο (2017–2021).

Δηλώσεις Λευκού Οίκου και ευρωπαϊκή ανησυχία

Οι διευκρινίσεις Ρούμπιο ήρθαν μία ημέρα μετά τη δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει «φάσμα επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης και της «χρήσης του στρατού». Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί την απόκτηση της νήσου ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, λόγω της στρατηγικής της σημασίας στην περιοχή της Αρκτικής.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η Δανία ζήτησαν την έναρξη συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την ελπίδα να διασαφηνιστούν οι αμερικανικές προθέσεις. Η Κοπεγχάγη αμφισβήτησε, παράλληλα, τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένης κινεζικής και ρωσικής παρουσίας στη νήσο, με τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν να κάνει λόγο για εσφαλμένη αποτύπωση της πραγματικότητας.

Στήριξη προς τη Δανία εξέφρασαν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Βρετανία, τονίζοντας ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον της νήσου. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη διεθνή ασφάλεια.

Η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει, με τη στήριξη της Δανίας, ότι δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της, παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από πλευράς Ουάσιγκτον.

