Ταγίπ Ερντογάν: «Σταθερή επιλογή» η Τουρκία σε έναν κόσμο κρίσεων - Ενέργεια, όπλα και γεωπολιτική στον απολογισμό του 2025

Τον απολογισμό της κυβερνητικής δράσης για το 2025, παρουσίασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαχειρίστηκε επιτυχώς μια περίοδο αυξημένων διεθνών κρίσεων και γεωπολιτικών εντάσεων, χωρίς να θιγούν τα εθνικά της συμφέροντα.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας λόγο για πολέμους και συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα, επιθέσεις κατά του Ιράν, ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, καθώς και για τις σχέσεις της Τουρκίας με Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και τον τουρκικό κόσμο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για έναν εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό γύρω από την ενέργεια, τα πολύτιμα μέταλλα και τους εμπορικούς διαδρόμους, εκτιμώντας ότι η διεθνής οικονομία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο σκληρής αντιπαράθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το κυβερνητικό σχήμα του ΑΚΡ και της Λαϊκής Συμμαχίας αποτελεί τη «σταθερή επιλογή» για τη χώρα.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την ανακάλυψη 75 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου στο Γκαμπάρ στις 81.000 βαρέλια, καθώς και την υπογραφή συμφωνιών υγροποιημένου φυσικού αερίου συνολικού ύψους 155 δισ. κυβικών μέτρων. Παράλληλα, ανέφερε την έναρξη ροής φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Τουρκίας–Συρίας και τη διασύνδεση με το Ναχιτσεβάν μέσω Τουρκίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βιομηχανία άμυνας, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 10 δις δολάρια. Μεταξύ άλλων, σημείωσε τη συμφωνία με την Ισπανία για την πώληση 30 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Hürjet, την πρώτη παράδοση του άρματος μάχης Altay στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, τις δοκιμές του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun και την πρόοδο του προγράμματος αεράμυνας «Ατσάλινος Θόλος».

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία με την Ινδονησία για το μαχητικό αεροσκάφος Kaan, στην ένταξη του δορυφόρου Türksat 6A σε υπηρεσία, στην έναρξη κατασκευής του τουρκικού εθνικού υποβρυχίου Milden, καθώς και στην παράδοση νέων πλοίων, υποβρυχίων και μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι οι πρόσφατες δοκιμές προηγμένων οπλικών και διαστημικών συστημάτων ενίσχυσαν τη διεθνή θέση της Τουρκίας, στέλνοντας, όπως είπε, μήνυμα αποτροπής και τεχνολογικής προόδου.

