Οι μάσκες έπεσαν μετά την επιδρομή του Τραμπ στη Βενεζουέλα

Το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες δεν υπήρξε ποτέ απολύτως απόρθητο, όμως ο βομβαρδισμός της Βενεζουέλας από τον Τραμπ, η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και τα σχέδια για ανάληψη ελέγχου της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας έχουν αφήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής στριμωγμένους ανάμεσα σε δύο αδιέξοδα.

Η κατάσταση

Την τρίτη ημέρα του 2026, οι ΗΠΑ υλοποίησαν μια στρατιωτική επιχείρηση – που προετοιμαζόταν επί μήνες – με στόχο τον βομβαρδισμό τμημάτων της Βενεζουέλας και την απομάκρυνση του επικεφαλής της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα, μεταφέρθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου δήλωσαν «αθώοι» στις κατηγορίες περί ναρκο-τρομοκρατίας.

Πριν από την απαγωγή του Μαδούρο, οι ΗΠΑ είχαν συγκροτήσει μια σημαντική ναυτική δύναμη στην Καραϊβική και, από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου, πραγματοποίησαν 35 γνωστοποιημένα πλήγματα εναντίον βενεζουελάνικων σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 115 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και επιζώντες αρχικών επιθέσεων.

Αμέσως μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα θα διοικείται ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και για πρακτικούς λόγους η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία. Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από σαφή προειδοποίηση να ακολουθήσει τη γραμμή της Ουάσιγκτον. «Αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανόν μεγαλύτερο από του Μαδούρο», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα «κάνουν ξανά τη Βενεζουέλα σπουδαία». Σε μια αιφνίδια μετατόπιση από τα ναρκωτικά στην ενέργεια, δήλωσε ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν μαζικά στη χώρα για τον εκσυγχρονισμό της πετρελαϊκής της βιομηχανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε τη χρήση του αμερικανικού στρατού και στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του.

Με τη μετονομασία του Δόγματος Μονρόε του 1823 σε «Δόγμα Ντονρόε», ο Τραμπ σηματοδότησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον έλεγχο στο δυτικό ημισφαίριο.

Ωστόσο, η γεωγραφία δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στο πιθανό πεδίο επιχειρήσεων του Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο Air Force One την Κυριακή, εξαπέλυσε επίσης ένα ευρύ φάσμα απειλών προς την Κολομβία, την Κούβα, το Μεξικό, το Ιράν και τη Γροιλανδία.

Σε ό,τι αφορά το δανικό έδαφος, το οποίο περιέγραψε ως περικυκλωμένο από ρωσικά και κινεζικά πλοία, ο Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, οπωσδήποτε. Τη χρειαζόμαστε για λόγους άμυνας».

Η αντίδραση

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν εμφανώς άβολα με τις ενέργειες του ισχυρότερου συμμάχου τους. Παρά την ωμή τόλμη όσων συνέβησαν – με αναλογίες με τη σύλληψη του Παναμέζου δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγα από τις ΗΠΑ το 1989 – και την ανάμειξη αφηγημάτων επιβολής του νόμου και ενεργειακής εκμετάλλευσης, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν υποτονική.

Η προσοχή επικεντρώθηκε στην έλλειψη νομιμοποίησης του Μαδούρο, τον οποίο είχαν προηγουμένως κατηγορήσει για νοθεία στις εκλογές του 2024. Παράλληλα, διατυπώθηκαν χλιαρά σχόλια για την ανάγκη σεβασμού του Χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την αμερικανική επέμβαση νομικά περίπλοκη, απαιτώντας «προσεκτική εξέταση». Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα μπορούσε «μόνο να χαρεί» για το τέλος της «δικτατορίας Μαδούρο».

Στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έπεσε ο ρόλος να δηλώσει ότι είναι «βαθιά ανήσυχος που οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί».

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ποδοπατούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και τις κάλεσε να «σταματήσουν τις πρακτικές εκφοβισμού και εξαναγκασμού».

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, δήλωσε: «Καμία χώρα δεν μπορεί να ενεργεί ως παγκόσμιος αστυνόμος, ούτε μπορεί οποιοδήποτε κράτος να αυτοανακηρύσσεται διεθνής δικαστής».

Το μέλλον

Ο «Π» μίλησε με ακαδημαϊκούς και αναλυτές στην Κύπρο σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των ενεργειών των ΗΠΑ, τις επακόλουθες απειλές προς άλλες περιοχές του κόσμου και την πιθανή αντίδραση των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Δεν επιθυμούσαν όλοι να μιλήσουν επώνυμα.

Ο ειδικός στις διεθνείς σχέσεις Τζέιμς Κερ-Λίντσεϊ χαρακτήρισε τη στρατηγική των ΗΠΑ «να είστε καλοί μαζί μας αλλιώς…» ως «σοκαριστική από κάθε άποψη». Όπως σημείωσε, μεγάλο μέρος του κόσμου θα θεωρήσει τις αμερικανικές ενέργειες απολύτως παράνομες.

Ο ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι ο κόσμος κινείται ουσιαστικά προς «σφαίρες επιρροής», ωστόσο οι περισσότερες χώρες δεν επιθυμούν να αισθάνονται ότι πρέπει να ανήκουν σε μία μεγάλη δύναμη ή σε κάποια άλλη.

Χαμένη ευκαιρία

Η Ευρώπη βρισκόταν σε ιδανική θέση για να προσφέρει ένα αντίβαρο και να αναλάβει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο, συνεργαζόμενη, για παράδειγμα, με την Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και την Αφρικανική Ένωση, προωθώντας την πολυμέρεια, τον σεβασμό μικρών και μεγάλων κρατών, την οικονομική αλληλεξάρτηση και μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, ανέφερε ο Κερ-Λίντσεϊ.

Αντίθετα, είπε, «η Ευρώπη απέτυχε στην αντίδρασή της. Ήταν μια τραγική αντίδραση, γιατί δεν μπορεί να αντέξει να αποξενώσει τις ΗΠΑ. Δεν έχει θέσει τους μηχανισμούς που θα της επέτρεπαν να αντισταθεί στις ΗΠΑ».

Ο Κερ-Λίντσεϊ υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι εγκλωβισμένη στη σφαίρα ασφάλειας των ΗΠΑ και έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για την αμερικανική ήπειρο παρά για το τι κάνει η Μόσχα στην Ευρώπη, είπε.

«Αν οι ΗΠΑ διακόψουν κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία, μπορεί η Ευρώπη να καλύψει το κενό;»

Η Ευρώπη στερείται στρατηγικής αυτονομίας

Ο Κερ-Λίντσεϊ επισήμανε το «πιο άμεσο ζήτημα» της Γροιλανδίας. Αν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να καταλάβουν το αυτόνομο δανικό έδαφος, ακόμη και χωρίς χρήση στρατιωτικής βίας, η Ευρώπη δεν θα ήταν σε θέση να αντισταθεί ή να αμφισβητήσει την αμερικανική κυριαρχία. Αν επιχειρούσε να επιβάλει έστω και μία κύρωση κατά των ΗΠΑ, ο Τραμπ θα μπορούσε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και να αφήσει την ήπειρο μόνη της, ανέφερε.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική στρατηγική αυτονομία, αλλά και την καθημερινή ζωή και το εμπόριο.

«Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι, επειδή δεν προβλέψαμε ποτέ αυτή τη μέρα, ενσωματώσαμε αδυναμία στο σύστημα. Η Ευρώπη ελέγχει πολλούς παγκόσμιους κανονισμούς – το αποκαλούν ‘φαινόμενο των Βρυξελλών’ – και οικονομικά είναι αρκετά ισχυρή, όμως όλα τα συστήματα λογισμικού που λειτουργούν το εμπόριο κ.λπ. είναι αμερικανικά. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν επίσης στην ιατρική και την καινοτομία. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε δικά της κοινωνικά δίκτυα», είπε.

Την ημέρα που η Ευρώπη θα επιβάλει κυρώσεις, για παράδειγμα, ο Τραμπ μπορεί να διατάξει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας να σταματήσουν να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και να επιβάλει δασμούς.

Αυτό που απαιτείται είναι ευρύτερη στρατηγική αυτονομία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, υποστήριξε ο Κερ-Λίντσεϊ.

Ο ακαδημαϊκός επέκρινε έντονα την Ευρώπη για τη διαχρονική αποτυχία της να προετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε όλα αυτά. Μετά το Brexit, βρίσκεται μόνο του, με αποδυναμωμένη οικονομία και εκτός της ενιαίας αγοράς».

Δεν είναι μόνο η Ευρώπη ευάλωτη. Υπάρχουν η Κούβα, ο Παναμάς και άλλοι. Ο Κερ-Λίντσεϊ υποστήριξε ότι, παρά την παρανομία της, η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα έστειλε μήνυμα σε άλλους για το τι μπορεί να συμβεί όταν δεν ευθυγραμμίζεσαι.

Αλλού, χώρες όπως η Κίνα μπορούν να δουν τι έκανε ο Τραμπ στη «σφαίρα επιρροής» του και να αποφασίσουν να ενοποιηθούν με την αποσχισθείσα οντότητα που είναι η Ταϊβάν. Η Ρωσία μπορεί να επισημάνει την υποκρισία και τις αποτυχίες του δυτικού-δημιουργημένου συστήματος διεθνούς δικαίου.

«Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει πολλές επιλογές όσο εξαρτάται από την αμερικανική άμυνα και ασφάλεια. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στρατηγική σκέψη. Χρειάζεται ένα σχέδιο. Ποιο είναι το όραμά της; Ποιο μήνυμα θα στείλει στον υπόλοιπο κόσμο;»

Ο Κερ-Λίντσεϊ πρόσθεσε: «Το παράδοξο είναι ότι, για να δημιουργηθεί ένας πιο αλληλεξαρτώμενος και λιγότερο στρατιωτικοποιημένος κόσμος, η Ευρώπη χρειάζεται να γίνει πιο στρατιωτικοποιημένη».

Η realpolitik στα καλύτερά της

Ένας ειδικός στις διεθνείς σχέσεις που δεν θέλησε να κατονομαστεί είπε ότι ο Τραμπ διάβασε πολύ σωστά το διεθνές περιβάλλον, με την έννοια ότι ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, ούτε η ΕΕ θα ήταν διατεθειμένες να αντιταχθούν ουσιαστικά σε όσα έκανε, πέρα από λεκτικές επιπλήξεις.

Αν η ΕΕ είχε επικρίνει έντονα τον Τραμπ, δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, αλλά θα ρίσκαρε να χάσει τις ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, για την οποία οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι – ειδικά τώρα που θεωρούν τη Ρωσία τη νούμερο ένα απειλή. Είναι η realpolitik στα καλύτερά της, και ο Τραμπ το γνωρίζει, είπε ο αναλυτής.

Σε ό,τι αφορά την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε άλλα μέρη του κόσμου, ο ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει ήδη χάσει τον Παγκόσμιο Νότο.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον είναι ότι οι ΗΠΑ θέτουν ένα προηγούμενο ως προς τα αφηγήματα που μπορούν να υιοθετηθούν από αναθεωρητικές δυνάμεις αλλού.

Ο αναλυτής υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν ένα πολύ σαφές μήνυμα: Κανείς δεν μπορεί να παίζει στη δική μου αυλή, αλλά αν θέλεις να ανακατευτείς στη δική σου αυλή και αυτό δεν επηρεάζει τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, τότε προχώρα.

Από εδώ και πέρα, η αμερικανική κυριαρχία στη Λατινική Αμερική – όπου η Κίνα είναι ο νούμερο ένα εμπορικός εταίρος για πολλές χώρες – είναι αδιαμφισβήτητη.

Αποσύνδεση

Ερωτηθείς ποια θα ήταν μια κόκκινη γραμμή για την ΕΕ σε σχέση με το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι ΗΠΑ για την προώθηση των συμφερόντων τους, ο ακαδημαϊκός απάντησε ότι η ΕΕ δεν είναι δομημένη για να εξετάζει το ενδεχόμενο η Αμερική να περάσει μια κόκκινη γραμμή.

Ωστόσο, υπάρχει προσπάθεια αποσύνδεσης από τις ΗΠΑ, τόσο στρατιωτικά όσο και στο εμπόριο και την τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω από τις ΗΠΑ σε επίπεδο τεχνολογίας και ενεργειακών πόρων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επίτευξη αυτονομίας. Επιπλέον, δεν διαθέτει ούτε την ικανότητα ούτε τη βούληση να λειτουργήσει ως γεωπολιτικός παίκτης σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα.

«Δεν πρόκειται για ένα ξεκάθαρα πολυπολικό σύστημα, αλλά για ένα σύστημα σε μετάβαση, όπου οι παλαιοί κανόνες δεν γίνονται πλέον σεβαστοί. Το διεθνές δίκαιο δεν τηρήθηκε ποτέ πλήρως, αλλά τώρα τηρείται ακόμη λιγότερο. Αυτή η ασταθής, μεταβατική φάση είναι εξαιρετικά προβληματική».

Ο Τραμπ έδωσε χρόνο στην Ευρώπη να συμμαζευτεί και να δημιουργήσει τη δική της αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας, όμως η Ευρώπη δεν άκουγε, υποστήριξε ο ακαδημαϊκός.

Η Κύπρος πρέπει να είναι έτοιμη

Πλέον, δεν υπάρχει πάροχος ασφάλειας. Οι συλλογικές συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ, αμφισβητούνται. Ως μικρό κράτος σε μια ασταθή περιοχή, η Κύπρος πρέπει να είναι έτοιμη να διαβάζει τα αφηγήματα που οικοδομούνται και να αναλύει πώς αυτά μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν στρατηγικές μετατοπίσεις.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Κύπρο να κατανοήσει πώς μπορεί να είναι χρήσιμη σε άλλες χώρες με τρόπο που να μπορούν να της προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας, είπε ο ακαδημαϊκός.

Δυστυχώς, η ουδετερότητα έχει πεθάνει. Αυτό δημιουργεί μια πολύ άβολη κατάσταση για μικρά κράτη που βρίσκονται στριμωγμένα ανάμεσα σε δύο αδιέξοδα. Είτε το θέλουν είτε όχι, πρέπει να διαλέξουν πλευρά και να αποτελέσουν χρήσιμο παίκτη ασφάλειας. Οι περιφερειακοί παίκτες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο να διαδραματίσουν, κάτι που είναι ενδιαφέρον για την περιοχή μας, είπε ο αναλυτής.

Παλαιότερα, υπήρχαν κυρίαρχες δυνάμεις που λειτουργούσαν σαν γονείς και έλυναν τα προβλήματα όταν τα παιδιά μάλωναν. Αν όμως οι γονείς έχουν φύγει, τότε ξαφνικά έχει σημασία ποιο είναι το πιο δυνατό παιδί στην οικογένεια.

Με το διεθνές δίκαιο να μην αποτελεί πλέον αποτρεπτικό παράγοντα, μικρές χώρες όπως η Κύπρος, που βασίζονται τόσο πολύ σε αυτό για προστασία, βρίσκονται σε επικίνδυνη θέση, είπε ο αναλυτής. Για τις μεγαλύτερες χώρες, που βλέπουν επίσης το εμπόριο να χρησιμοποιείται ως όπλο, είναι πιθανό να στραφούν στη βία ή στη γυμνή ισχύ, ακόμη και στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Η διεθνής τάξη καταρρέει»

Η επικεφαλής του think tank Politeia, Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, δήλωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα διεθνούς δικαίου ή για σαφή παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

«Πρόκειται για το να βλέπουμε την ίδια τη διεθνή τάξη που οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιούργησαν να καταρρέει μπροστά στα μάτια μας. Αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί».

Πρόκειται για μια καμπή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστήριξε. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς κανόνες, αξίες ή διαδικασίες στις οποίες θα μπορούσαν να κληθούν τα κράτη να προσχωρήσουν, όταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί τις παρακάμπτουν.

Η Κουκκίδη-Προκοπίου αναφέρθηκε σε πρόσφατη «πολύ ανησυχητική» ομιλία που δόθηκε στην Κύπρο από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, όπου ουσιαστικά δήλωσε ότι η Αμερική έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσει την ασφάλειά της απέναντι σε εξωτερικές απειλές που αποσταθεροποιούν την αμερικανική κοινωνία, όπως τα ναρκωτικά. Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη σχολή σκέψης στην Ουάσιγκτον που υιοθετεί μια νέα φιλοσοφία όρων ασφάλειας.

Τελικά, όμως, όλα καταλήγουν σε συναλλακτικά συμφέροντα. Και σε εμπορικά συμφέροντα. Όπως σημείωσε ο Τραμπ, ενεργειακές εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν ξανά στη Βενεζουέλα.

Από μια πιο κυνική οπτική, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι όσα συμβαίνουν δεν διαφέρουν και τόσο από όσα συνέβαιναν στο παρελθόν, πρότεινε η ακαδημαϊκός. Παρά τη βίαιη και θορυβώδη επίδειξη ισχύος και την πλήρη περιφρόνηση των κανόνων και αξιών του διεθνούς συστήματος, η διαφορά με προηγούμενους πολέμους και επεμβάσεις (όπως στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λατινική Αμερική) είναι ενδεχομένως ότι καταβαλλόταν μεγαλύτερη προσπάθεια να «ντυθούν» με νομιμότητα.

Η Κουκκίδη-Προκοπίου σημείωσε ότι, στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ έστελνε μήνυμα προς την Κίνα ότι η Λατινική Αμερική βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής του. Όμως πόσο διαφορετικό είναι αυτό από όταν ο Πούτιν λέει ότι το εγγύς εξωτερικό του είναι η δική του αυλή, αναρωτήθηκε.

Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, η ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι ολόκληρη η ύπαρξη της Ευρώπης βασίζεται στο ΝΑΤΟ ως πάροχο ασφάλειας, γεγονός που την καθιστά ανίσχυρη να αντιδράσει αν χρειαστεί.

«Όποιος παρέχει ασφάλεια, παίρνει και τις αποφάσεις. Αν ο Τραμπ καταλάβει τη Γροιλανδία, μπορούν να κάνουν κάτι; Όχι».

Πρόσθεσε μάλιστα πως «όλη αυτή η συζήτηση για στρατηγική αυτονομία είναι απλώς λόγια».

Το παιχνίδι έχει αλλάξει

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο αναλυτής δήλωσε: «Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε ένα ξεπερασμένο αφήγημα, μια εμμονή με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως ασπίδα απέναντι σε ένα διεθνές σύστημα όπου το δίκαιο του ισχυρού κυριαρχεί».

Αν και αυτό είναι κατανοητό, δεδομένης της έλλειψης άλλων εργαλείων στη διάθεσή της, έχει ξυπνήσει άραγε η Κύπρος στην πραγματικότητα, αναρωτήθηκε η Κουκκίδη-Προκοπίου.

«Οι συζητήσεις που κάνουμε για το Κυπριακό είναι σε μεγάλο βαθμό άσχετες με όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Η ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι λεπτομερείς αναλύσεις για το τι δεν αποδέχονται και τι συνέβη στο παρελθόν απέχουν πολύ από τις πραγματικότητες του διεθνούς συστήματος. Οι κανόνες έχουν αλλάξει ριζικά. Παίζουμε μπάλα σε εντελώς διαφορετικό γήπεδο. Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα».