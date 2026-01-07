Θρίλερ στον Ατλαντικό: Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν δύο τάνκερ -«Παραβιάζεται το ναυτικό δίκαιο», λέει η Μόσχα

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia», το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συγκεκριμένο πλοίο φέρεται έπλεε χωρίς σημαία και φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη» στόλο που σχετίζεται με ρωσικά συμφέροντα. Το εν λόγω πλοίο είχε σπάσει τις αμερικανικές κυρώσεις γύρω από το εμπόριο καυσίμων.

Το δεύτερο αυτό πλοίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ. «Το πλοίο, κατασχέθηκε σε επιχείρηση πριν από την αυγή», προσθέτει ο στρατός.

«Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός. «Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ για την τελική του διάθεση».

Κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ το τάνκερ της Βενεζουέλας

Σημειώνεται ότι στα χέρια των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον και το δεξαμενόπλοιο «Marinera», που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που σχετίζεται και με τη Ρωσία, καθώς το πλοίο έπλεε υπό ρωσική σημαία.

Το πετρελαιοφόρο Marinera έχει ασφαλιστεί και βρίσκεται υπό κράτηση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Όπως αναφέρει το CNNi, Το πλοίο -όπως αναφέρεται- είχε αρχικά την ονομασία Bella-1 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Marinera, ενώ πλέον έφερε ρωσική σημαία.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω των γεωπολιτικών προεκτάσεων: Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικά στρατιωτικά πλοία βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, μεταξύ αυτών και ρωσικό υποβρύχιο – στοιχείο που, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να ανεβάσει την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Μόσχα.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.



US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Η επιχείρηση κατάσχεσης πραγματοποιήθηκε αφότου το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ηγήθηκε της επιχείρησης με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού.

Υπενθυμίζεται πως το δεξαμενόπλοιο Marinera είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Κρεμλίνο: Παραβίαση του θαλάσσιου δικαίου

Την ίδια ώρα, η Ρωσία αντιδρώντας στην κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες του δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία που έπλεε στον Ατλαντικό, είπε πως συνιστά παραβίαση του θαλάσσιου δικαίου.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα ανοικτά ύδατα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημείωσε, η επικοινωνία με το πλοίο Marinera διεκόπη μετά την επιβίβαση σε αυτό αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων.

Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ: Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε

Η ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ για τις σημερινές επιχειρήσεις στον Ατλαντικό:

«Σε δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πριν την αυγή, η Ακτοφυλακή διεξήγαγε δύο συνεχόμενες, σχολαστικά συντονισμένες επιβιβάσεις σε δύο «φαντασματικά» δεξαμενόπλοια — ένα στον Βόρειο Ατλαντικό και ένα σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική.

Και τα δύο πλοία — το μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο Bella I και το μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο Sophia — είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς αυτή.

Οι εγκληματίες του κόσμου έχουν προειδοποιηθεί. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε».

Secretary Kristi Noem:



In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean.



Both vessels —the Motor… pic.twitter.com/C184nU7OIC — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Χέγκσεθ: Θα συνεχίσουμε να καταλαμβάνουμε τάνκερ, ο Τραμπ δεν αστειεύεται

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο στρατός είναι έτοιμος να συνεχίσει να ασκεί «πίεση» καταλαμβάνοντας τάνκερ της Βενεζουέλας.

«Ο στρατός μας είναι έτοιμος να συνεχίσει. Όταν ο πρόεδρος μιλάει, το εννοεί. Δεν αστειεύεται. Είμαστε μια κυβέρνηση που ενεργεί για να προωθήσει τα συμφέροντά μας, και αυτό είναι εμφανές», είπε.

Λευκός Οίκος για τα κατασχεμένα τάνκερ: Απόλυτα νόμιμη ενέργεια

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν απαντήσει πως η κατάσχεση των τάνκερ έχει γίνει λόγω παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων και είναι απόλυτα νόμιμη ενέργεια από την πλευρά μας» σχολίασε η Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε αν οι σημερινές εξελίξεις με το τάνκερ Marinera μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση με τη Ρωσία.

Ρούμπιο: Η Βενεζουέλα ήθελε το πετρέλαιο από τα κατασχεμένα τάνκερ να αποτελέσει μέρος συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρόκειται να συνάψουν συμφωνία» για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και την «πώλησή του στην αγορά σε τιμές αγοράς».

Ο ανώτατος διπλωμάτης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επίσης την κατάσχεση δύο πετρελαιοφόρων σήμερα και δήλωσε ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας ήθελαν το πετρέλαιο από ένα από τα πλοία «να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας». «Κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουν πετρέλαιο, να αποκομίσουν έσοδα και να αποφύγουν την οικονομική κατάρρευση είναι να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της «καραντίνας» που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο. «Θα πάρουμε μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Θα το πουλήσουμε στην αγορά σε τιμές αγοράς, όχι με τις εκπτώσεις που έπαιρνε η Βενεζουέλα. Αυτά τα χρήματα θα διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουμε πώς θα διανεμηθούν, με τρόπο που θα ωφελήσει τον λαό της Βενεζουέλας, όχι τη διαφθορά, όχι το καθεστώς», είπε. «Έχουμε ένα πλεονέκτημα για να προχωρήσουμε στο μέτωπο της σταθεροποίησης», πρόσθεσε.

Η Βρετανία συνέδραμε τις ΗΠΑ στην κατάσχεση του τάνκερ Marinera

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι βρετανικές δυνάμεις παρείχαν υποστήριξη για την κατάσχεση του Marinera ή Bella 1, σήμερα.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του υπουργείου:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν αιτήματός τους, για την κατάσχεση του πλοίου Bella 1 σήμερα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προγραμματισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης, στα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα που κατάσχεσαν το Bella 1 στο στενό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Γροιλανδίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ για βοήθεια.

Το RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωξαν και κατάσχεσαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από τον αέρα.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο στενή στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου επέδειξαν δεξιότητα και επαγγελματισμό, υποστηρίζοντας την επιτυχή αναχαίτιση του πλοίου Bella 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της παραβίασης των κυρώσεων. Αυτό το πλοίο, με το διαβόητο ιστορικό του, αποτελεί μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα παραβίασης των κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τις ενέργειές του κατά των δραστηριοτήτων του σκιώδους στόλου, προκειμένου να προστατεύσει την εθνική μας ασφάλεια, την οικονομία μας και τη παγκόσμια σταθερότητα, καθιστώντας τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η βαθιά σχέση μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ασφάλειάς μας, και η σημερινή άψογα εκτελεσθείσα επιχείρηση δείχνει πόσο καλά λειτουργεί αυτό στην πράξη».

