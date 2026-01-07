Ελβετία: Βίντεο δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ στο Crans-Montana να φεύγει με την ταμειακή εν μέσω φωτιάς

Βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα και αναπαράγουν ιταλικά ΜΜΕ αποτυπώνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ στο Crans-Montana της Ελβετίας, να φεύγει με την ταμειακή μηχανή εν μέσω φωτιάς.

Η Jessica Moretti φαίνεται να εγκαταλείπει το κλαμπ Le Constellation κρατώντας την ταμειακή μηχανή, τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι. Το υλικό, που ήρθε στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία με 47 νεκρούς, ενδέχεται να επιβαρύνει τη θέση της ιδιοκτησίας, ακόμη και με κατηγορία για εγκατάλειψη ή μη παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε και από την ιταλική εκπομπή «Mattino 5», η Moretti καταγράφεται να αποχωρεί από τον χώρο με την ταμειακή κάτω από το μπράτσο της, ενώ η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν αν η πράξη αυτή συνιστά «hit-and-run» συμπεριφορά και αν υπήρξε αμέλεια ως προς την προστασία θαμώνων και προσωπικού.

Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale in braccio: la fuga della proprietaria ripresa dalle telecamere pic.twitter.com/dcPTKYrG0p — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 7, 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι Moretti

Η ίδια και ο σύζυγός της Jacques Moretti έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές και ότι είναι διατεθειμένοι να απαντήσουν για κάθε ευθύνη, που τους αναλογεί. Παραμένουν, προς το παρόν, ελεύθεροι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στις οικογένειες των θυμάτων.

Το ζευγάρι, γνωστό στην περιοχή ως «οι Κορσικανοί» λόγω των οικογενειακών τους ριζών, δημιούργησε μέσα σε λίγα χρόνια ένα ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα στο καντόνι του Βαλαί. Από το 2011 ίδρυσαν τέσσερις εταιρείες με ίσα μερίδια και απέκτησαν δύο εστιατόρια, ένα νυχτερινό κέντρο και ένα σαλέ. Εκτιμήσεις της αγοράς ακινήτων ανεβάζουν το ύψος των επενδύσεων σε πάνω από 20 εκατ. ελβετικά φράγκα.

Το πρώτο τους «στοίχημα», το Le Vieux Chalet στο Lens, μετατράπηκε σε κοσμικό εστιατόριο κορσικανής κουζίνας. Ακολούθησαν υψηλά ενοίκια, πολυτελείς ανακαινίσεις και στη συνέχεια αγορές ακινήτων — μοντέλο που εφαρμόστηκε και στο Le Constellation.

Ελβετία: Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις

Μαρτυρίες πρώην εργαζομένων και στοιχεία της έρευνας κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις: πυροσβεστήρες συγκεντρωμένους σε κλειδωμένο χώρο, έξοδο κινδύνου που φέρεται να ήταν συχνά κλειδωμένη, καθώς και ανεπαρκείς έλεγχους. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν, για να καλυφθούν τα δυσβάσταχτα κόστη (ενοίκια έως 40.000 φράγκα τον μήνα και αγορές άνω του 1,5 εκατ.), έγιναν περικοπές ακριβώς εκεί όπου δεν έπρεπε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις, τεχνικά πορίσματα και οπτικό υλικό. Για τις οικογένειες των θυμάτων, το νέο βίντεο ενισχύει την πεποίθηση ότι η τραγωδία δεν ήταν «ατύχημα», αλλά αποτέλεσμα συστηματικών παραλείψεων. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την απαγγελία κατηγοριών.

