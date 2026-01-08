Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι έφθασαν τα τρακτέρ των αγροτών

Τα τρακτέρ των αγροτών εισήλθαν σήμερα, πριν από τα χαράματα, στο Παρίσι και έφθασαν στον Πύργο του Άιφελ, φέρνοντας στην πρωτεύουσα την κινητοποίηση για τις διεκδικήσεις του επαγγέλματός τους, που συνεχίζεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία, σύμφωνα με ένα συνδικάτο και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς που βρίσκονται επιτόπου.

«Σεργιανίζουν» μέσα στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού, κάνοντας λόγο για «μερικές δεκάδες τρακτέρ» τα οποία εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από το νότο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω  στους είκοσι αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους -μια δεκαριά- να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

Ο στόχος του συνδικάτου είναι να διαμαρτυρηθεί κυρίως εναντίον της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur, αλλά επίσης κατά της διαχείρισης από το κράτος της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, που στις αρχές Δεκεμβρίου αύξησε το θυμό των αγροτών στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, Πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους Γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του Πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα Υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

ΚΥΠΕ 

