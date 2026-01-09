Στις ΗΠΑ η Μαρία Κορίνα Ματσάδο την ερχόμενη εβδομάδα - Τραμπ: «Αδημονώ να τη χαιρετήσω»

Στις ΗΠΑ αναμένεται να βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, ο Τραμπ ρωτήθηκε, εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα και της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Αβέβαιο το μέλλον της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Fox News ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου η Βενεζουέλα, όπου την προεδρία ασκεί προσωρινά η Ντέλσι Ροντρίγκες, να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε εκλογές. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές αυτήν τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Η Βενεζουέλα είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου σε όλον τον κόσμο. Μετά την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Ο Τραμπ εκτίμησε πως οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όπως είπε ο ίδιος, σήμερα, Παρασκευή (09/01/26) θα έχει σύσκεψη με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες θα δαπανήσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

Χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε δε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό. «Θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 107 νεκρούς.

Πηγή: cnn.gr