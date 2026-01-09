Ελπίδα για συριακό λαό βλέπουν Κόστα - Φον ντερ Λάιεν που συνάντησαν αλ-Σάραα στη Δαμασκό

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάραα είχαν την Παρασκευή στη Δαμασκό ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Κόστα αναφέρε ότι «μετά από πολλά χρόνια πολέμου και δεινών, η πτώση του καθεστώτος Άσαντ έδωσε επιτέλους κάποια ελπίδα στον συριακό λαό».

«Είμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε τη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ προς τη Συρία. Υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά μας, αλλά έχετε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Μετά από δεκαετίες φόβου και σιωπής, οι Σύριοι ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι προς την ελπίδα και την ανανέωση. Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας» δήλωσε σε ανάρτηση της η Φον ντερ Λάιεν.

Η Σύρια είναι η προτελευταία στάση για Κόστα - Φον ντερ Λάιεν μετά την τελετή έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία την Τετάρτη, και την πρώτη ιστορική Σύνοδο ΕΕ - Ιορδανίας χθες, Πέμπτη. Τελευταία στάση είναι η Βηρυτός, όπου οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ