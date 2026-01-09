Συνελήφθη ο συνιδιοκτήτης του μπαρ που τυλίχτηκε στις φλόγες στην Ελβετία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Ζακ Μορέτι τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκριση για την τραγωδία στο Κραν-Μοντάνα που στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα, ηλικίας κατά μέσο όρο 19 ετών

Ο Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ που τυλίχτηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκρισή του από εισαγγελείς την Παρασκευή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντάνα, ανακρίθηκαν από εισαγγελείς στο νοτιοδυτικό καντόνι Γουόλις της Ελβετίας, καθώς η χώρα κήρυξε εθνική ημέρα πένθους για τους 40 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην καταστροφή της περασμένης εβδομάδας.

Η μέση ηλικία των νεκρών ήταν τα 19 έτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

