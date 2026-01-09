Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πέμπτη κατάσχεση πετρελαιοφόρου στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πλοίο Olina, που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, αποτελεί την πέμπτη κατάσχεση στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας

Oι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον κατά των εξαγωγών του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Αυτό το πλοίο, το Olina, συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», ενώ είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις», έγραψε στο Χ η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που συλλαμβάνει η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΠΛΟΙΟΣΥΛΛΗΨΕΙΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα