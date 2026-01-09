Πέμπτη κατάσχεση πετρελαιοφόρου στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ (βίντεο)

Oι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον κατά των εξαγωγών του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Αυτό το πλοίο, το Olina, συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», ενώ είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις», έγραψε στο Χ η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που συλλαμβάνει η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες.

📍Caribbean Sea



The @USNavy & @USMC (🇺🇸) boarded and seized the M/T Olina oil tanker in the Caribbean Sea this morning.



This is the 5th such tanker seized for violating the #Venezuelan (🇻🇪) blockade.pic.twitter.com/rUHYPaxBRf — SA Defensa (@SA_Defensa) January 9, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ