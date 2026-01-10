Συζητήσεις Ιράκ – Chevron για το πεδίο Δυτικό Κούρνα 2 της Lukoil

Τρόοδος: Τρέχουν όλοι να προλάβουν τα χιόνια

Η αμερικανική εταιρία ενδέχεται να διεκδικήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής Lukoil μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

O υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία Chevron σχετικά με το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Δυτικό Κούρνα 2 το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική Lukoil.

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ρωσικής εταιρίας στο εξωτερικό.

Τόσο η Chevron όσο και η Exxon Mobil συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εταιριών που είναι ενδεχόμενο να καταθέσουν προσφορές για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας.

