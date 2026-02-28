Βομβαρδίστηκε η επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη - Δορυφορική εικόνα

Ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Δορυφορική εικόνα δείχνει μια μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την επίσημη κατοικία του ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, με το συγκρότημα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές καθώς βομβαρδίστηκε από τις ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.

Την δορυφορική εικόνα καταγράφηκε από την Airbus το Σάββατο το πρωί, δείχνει κατεστραμμένα κτήρια στο συγκρότημα, το οποίο συνήθως χρησιμεύει ως κατοικία του Χαμενεΐ και ως κύριος χώρος φιλοξενίας ανώτερων αξιωματούχων.

Ήδη από τις πρώτες ώρες της συντονισμένης ομοβροντίας επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ είχε γίνει γνωστό πως υπέστη πλήγμα το προεδρικό μέγαρο του ηγέτη του Ιράν. Μάλιστα, επτά πύραυλοι στοχοποίησαν το κτήριο.

Πάντως, ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Πηγή: cnn.gr

