Επεισόδια στο Σύνταγμα - Έντεκα οι συλλήψεις και 178 προσαγωγές στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα έξω από το Ζάππειο Μέγαρο με ορισμένους συγκεντρωμένους να πετούν πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς.

Σε έντεκα συλλήψεις και σε 178 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν αλλά και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθώντας να απομακρύνουν τους ταραχοποιούς που επιχείρησαν να αμαυρώσουν την συγκέντρωση μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα έξω από το Ζάππειο Μέγαρο με ορισμένους συγκεντρωμένους να πετούν πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς. Μεγάλη κινητικότητα επικράτησε στην Αμαλίας και στην Όθωνος.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 16:00 η κατάσταση ήταν ήρεμη στο Σύνταγμα.

Οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας ανοίγουν σταδιακά, με την Αμαλίας να παραμένει κλειστή καθώς υπάρχουν διαδηλωτές στο σημείο.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΣύνταγμαΑΘΗΝΑΔΙΑΔΗΛΩΣΗΤΕΜΠΗΕΛΛΑΔΑ

