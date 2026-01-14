Αγγλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Γούλβερχαμπτον - Συναγερμός για τοξικούς καπνούς (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Γούλβερχαμπτον της Αγγλίας προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού, ορατά σε απόσταση έως και δέκα χιλιομέτρων, κάλυψαν τον ουρανό, ενώ πολλοί αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για εκρήξεις.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο της πυρκαγιάς

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Δυτικών Μίντλαντς χαρακτήρισε το συμβάν «μείζον τοξικό περιστατικό», αυξάνοντας σημαντικά τις δυνάμεις της στο σημείο της πυρκαγιάς.

Συνολικά επιχειρούν 17 πυροσβεστικά οχήματα, ειδικά οχήματα 4x4, υδραυλικές πλατφόρμες, καθώς και ομάδα drone. Οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν μόλις τρία λεπτά μετά την ειδοποίηση, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί.

Ακούγονται εκρήξεις

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή Μπλέικενχολ να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω του τοξικού καπνού.

Παράλληλα οι Αρχές έχουν κλείσει τους γύρω δρόμους και κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εκκενώθηκε δημοτικό σχολείο κοντά στο φλεγόμενο εργοστάσιο.

Κάτοικοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη οσμή καπνού. «Η περιοχή είναι γεμάτη καπνό, είναι δύσκολο να αναπνεύσεις», δήλωσε ο Ντέιβ Μπένετ. Άλλοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν φλόγες να υψώνονται πάνω από τα κτίρια, ενώ οι καπνοί από την πυρκαγιά ήταν ορατοί ακόμη και από τον αυτοκινητόδρομο M6.

Παρότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, η πυρκαγιά φέρεται να έχει επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια, προκαλώντας φόβους για εκτεταμένες υλικές ζημιές. «Είναι καταστροφή για την κοινότητα. Κάποιοι θα χάσουν τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, συνοψίζοντας το κλίμα αγωνίας που επικρατεί.

Πηγή: iefimerida.gr