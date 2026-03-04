LIVE: Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά - Οδηγία από τις ΗΠΑ για απομάκρυνση διπλωματικού προσωπικού, επαναπατρίζονται Κύπριοι σήμερα

Γράφουν Γιάννης Πάζουρος, Νέαρχος Κυπριανού

Πολυεθνική ομπρέλα προστασίας σχηματίζεται γύρω από την Κύπρο, με δυνάμεις από διαφορετικές χώρες να σχηματίζουν ένα ισχυρό αντιαεροπορικό πλέγμα προστασίας από κάθε απειλή.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα το πλήγμα στις Βρετανικές Βάσεις από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι, καθώς και ο εντοπισμός και άλλων drones που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν, κινητοποίησαν τις ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον τριών χωρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πρώτη στο κάλεσμα της Κύπρου για βοήθεια ανταποκρίνεται η Ελλάδα. Ήδη, οι δύο φρεγάτες και τα δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viber βρίσκονται σε επιχειρησιακές θέσεις. Τα τέσσερα μαχητικά τελούν σε κατάσταση ετοιμότητας και σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, θα απογειωθούν άμεσα για να αναχαιτίσουν απειλές που κατευθύνονται προς την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τις δύο φρεγάτες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η μία θα πλέει στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου και η δεύτερη στην περιοχή της Λεμεσού. Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχουν κάλυψη με τα anti-drone συστήματα που διαθέτουν τα οποία δύναται να εντοπίζουν από μεγάλη απόσταση μη επανδρωμένα αεροσκάφη, να τα «κλειδώνουν» και να τα καταστρέφουν με τον οπλισμό που διαθέτουν.

Τα F-16 με το πλήρωμά τους θα τελούν σε ετοιμότητα στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και σε περίπτωση εντοπισμού από τα ραντάρ απειλών από αέρα ενδέχεται να συμβάλουν στην κατάρριψή τους, προτού πλησιάσουν την επικράτεια της Δημοκρατίας.

Πέραν της Ελλάδας, έγινε γνωστό ότι στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κατευθύνεται και το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Το Παρίσι προτίθεται επίσης να στείλει στην περιοχή αντιπυραυλικά συστήματα, anti-drone systems και μια φρεγάτα.

Παραμένει υπό εκκένωση το Ακρωτήρι

Σε στάση αναμονής και ανήσυχης ηρεμίας τουλάχιστον -πλέον- μέχρι και την Παρασκευή παραμένουν άπαντες στο Ακρωτήρι. Οι κάτοικοι πέρασαν το βράδυ για άλλη μια νύχτα εκτός των οικιών τους αφού το απόγευμα της Τρίτης η οδηγία για εκκένωση της κοινότητας ανανεώθηκε. Ο φόβος παραμένει κυρίαρχο συναίσθημα αλλά ταυτόχρονα επικρατεί και αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων που για άλλη μια μέρα καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον οποιοδήποτε και ότι οι ίδιοι ενημερώνονται από τα ΜΜΕ για το τι συμβαίνει. Μεγάλο μέρος των κατοίκων της κοινότητας επέστρεψε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας στα σπίτια του, κυρίως για να πάρει μερικά ακόμα προσωπικά αντικείμενα, αλλά αργότερα το απόγευμα αποχώρησαν εκ νέου, υπό τον φόβο πιθανής νέας επίθεσης.

Με πληροφορίες από τους δημοσιογράφους Γιάννης Πάζουρος και Νέαρχος Κυπριανού, Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, anadoluajansi.tr