ΒΙΝΤΕΟ: Ξαφνικές πλημμύρες σημειώθηκαν στηνΑυστραλία, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις πόλεις κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου, ενός διάσημου τουριστικού προορισμού.

Σφοδρή καταιγίδα στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας προκάλεσε σήμερα ξαφνικές πλημμύρες αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τον Μεγάλο Ωκεάνιο Δρόμο (έναν από τους πιο διάσημους και γραφικούς παραθαλάσσιους δρόμους στον κόσμο, μήκους 240 χλμ).

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις πόλεις κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου, ενός διάσημου τουριστικού προορισμού.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι "πολύ επικίνδυνες συνθήκες προκαλούνται από μια σφοδρή καταιγίδα και από ξαφνικές πλημμύρες" και σε αυτήν γινόταν έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ένα μεγάλο τμήμα του Δρόμου έκλεισε και για τις δύο κατευθύνσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στον ωκεανό και 6.500 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Διασώστες βοηθούν τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς πλημμύρισαν χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων, δήλωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης ABC Radio.

Πριν από λίγες μέρες ο Μεγάλος Ωκεάνιος Δρόμος είχε κλείσει εξαιτίας των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

