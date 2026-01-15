Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είναι»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έκανε ορισμένα αιχμηρά σχόλια για του Έλληνες εν μέσω συμμετοχής του σε πάνελ διεθνούς συνόδου στο Άμπου Ντάμπι

Μιλώντας σε πάνελ Συνόδου Κορυφής για τη βιωσιμότητα στο Άμπου Ντάμπι, ο Έντι Ράμα προχώρησε σε μια σειρά σχολίων με αποδέκτες τους Έλληνες, προκαλώντας αίσθηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συντονιστής του πάνελ αποκάλεσε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας «Έντι Ράμι», με τον Ράμα να σπεύδει να τον διορθώσει.

Όταν διαπίστωσε ότι ο συνομιλητής του είναι Έλληνας, ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είσαι Έλληνας, σωστά; Γι’ αυτό πρόφερες λάθος το όνομά μου. Το ξέρω, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά».

Τα σχόλια για τους Έλληνες δεν σταμάτησαν όμως εκεί.

Ο Έντι Ράμα, με αφορμή μια άλλη ερώτηση, δήλωσε: «Εσείς οι Έλληνες πάντα υποτιμάτε τους άλλους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο στη φιλοσοφία. Πιστεύετε ότι είστε οι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε».

Το βίντεο με τα σχόλια:

Λίγο αργότερα, επανήλθε λέγοντας: «Μετράτε σαν Έλληνες. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία μηδενικά παραπάνω. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Γι’ αυτό σας αγαπά τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΙΑΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα