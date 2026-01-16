Ζελένσκι: Αν επιτευχθεί συμφωνία, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ακόμα και την επόμενη εβδομάδα

Την ετοιμότητα του Κιέβου να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή. Όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, τα έγγραφα για μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα, εάν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τότε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επικυρωθεί στην ελβετική πόλη του Νταβός, όπου διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θα συγκεντρωθούν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (19-23 Ιανουαρίου).

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας»

Ακόμη, επισήμανε πως μια ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται, ήδη, προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτών, η αντιπροσωπεία του Κιέβου ελπίζει επίσης να ενημερωθεί με σαφήνεια σχετικά με τη στάση της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ουκρανός πρόεδρος, κατηγορώντας επίσης τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ, όπως είπε, τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται διπλωματία.

