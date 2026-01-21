Ιταλία, Σουηδία και Νορβηγία στρέφουν την πλάτη στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει στο "Συμβούλιο Ειρήνης", την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Corriere della Sera, η οποία επικαλείται ανησυχίες ότι η συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα υπό την ηγεσία του αρχηγού μιας και μόνο χώρας παραβιάζει το Σύνταγμα της Ιταλίας.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί επιφυλακτικά από δυτικούς συμμάχους, καθώς διπλωμάτες λένε ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ, δεν αναμένεται να μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η ιταλική κυβέρνηση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Του προτεινόμενου συμβουλίου θα προεδρεύει ο Τραμπ.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερο από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ωστόσο, το σχέδιο της «χάρτας» του Συμβουλίου, που παρουσίασε ο Τραμπ, του δίνει πολύ εκτεταμένες εξουσίες και αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να έχει ευρύτερη αποστολή συμβάλλοντας στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι χώρες μέλη θα καλούνται να καταβάλουν ένα δισ. δολάρια έκαστη για να εξασφαλίσουν μια μόνιμη θέση σε αυτό.

Σύμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα, η Ιταλία μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς που διασφαλίζουν την "ειρήνη και τη δικαιοσύνη μεταξύ των χωρών" μόνο "επί ίσοις όροις σε σχέση με τα άλλα κράτη", μια προϋπόθεση που δεν είναι σύμφωνη με την κυριαρχία των ΗΠΑ στο νέο συμβούλιο, γράφει η εφημερίδα, χωρίς ωστόσο να επικαλείται πηγή για το δημοσίευμα.

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν.

Η Νορβηγία, της οποίας οι σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ επιδεινώθηκαν απότομα μετά την ενόχλησή του που δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Η αμερικανική πρόταση εγείρει μια σειρά από ερωτήματα που απαιτούν περαιτέρω διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Θόνερ σε μήνυμα προς το AFP.

«Η Νορβηγία, ως εκ τούτου, δεν θα συμμετάσχει στις προτεινόμενες διευθετήσεις για το Συμβούλιο Ειρήνης και δεν θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής στο Νταβός», πρόσθεσε. Η Νορβηγία είναι ένθερμος υποστηρικτής της πολυμερούς συνεργασίας, ιδίως εντός των δομών του ΟΗΕ, και συχνά ενεργεί ως μεσολαβητής σε συγκρούσεις.

«Για τη Νορβηγία, είναι σημαντικό αυτή η πρόταση να είναι συνεπής με τις υπάρχουσες δομές όπως ο ΟΗΕ και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις», δήλωσε ο Θόνερ.

Ο Νορβηγός αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του «συμμερίζεται τον στόχο του προέδρου Τραμπ για την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, τη Γάζα και άλλες καταστάσεις. Η Νορβηγία θα συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους στην επιδίωξη της ειρήνης». Η νορβηγική απόφαση έρχεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται «μόνο την ειρήνη» μετά την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Περίπου 60 χώρες δέχτηκαν προσκλήσεις για να συμμετάσχουν, αλλά μόνο λίγες, περιλαμβανομένων της Ουγγαρίας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου τις έχουν μέχρι στιγμής αποδεχτεί.

Μεγαλύτερη ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους προκαλεί η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αυτή την εβδομάδα ότι και ο πρόεδρος Πούτιν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ