Ο Τραμπ ετοιμάζει τελετή με υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Νταβός – Αβέβαιο πόσες χώρες θα αποδεχτούν την πρόσκληση

Μία πανηγυρική ειδική τελετή με υπογραφές για το υπό σύσταση «Συμβούλιο Ειρήνης» κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετία, φαίνεται πως ετοιμάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι αβέβαιο πόσες από τις περισσότερες από 50 χώρες που έχει απευθύνει πρόσκληση θα την αποδεχθούν.

Σε μια πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δημοσιογράφο της Axios, Μπάρακ Ρέιβιντ και η γνησιότητα της οποίας έχει επιβεβαιωθεί από έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους δεκάδες ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων να τον συνοδεύσουν στην υπογραφή του καταστατικού του Συμβουλίου στις 10:30 π.μ. της Πέμπτης (22/1).

🚨Trump's Board of Peace charter signing ceremony: Thursday 10:30am in Davos pic.twitter.com/155SrdeyvQ — Barak Ravid (@BarakRavid) January 19, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να υπογραφεί το πλήρες καταστατικό και η αποστολή που θα έχει το «Συμβούλιο Ειρήνης» κατά τη διάρκεια της τελετής στο Νταβός, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg. Παράλληλα κάποιες λεπτομέρειες, δεν έχουν ξεκαθαριστεί και μένει να φανεί αν τα προσκεκλημένα μέλη, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και η Ελλάδα και η Κύπρος, θα πρέπει θα τις αποδεχθούν.

Αρκετοί από τους προσκεκλημένους δεν έχουν δει με θετικό μάτι και έχουν αντιδράσει στην απαίτηση του Τραμπ να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να γίνουν μόνιμα μέλη του Συμβουλίου μετά την αρχική τριετή θητεία.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ προέκυψε από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο, το οποίο εξουσιοδότησε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης να διαχειριστεί τη Γάζα μετά την καταστροφή της από το Ισραήλ.

«Εναλλακτική στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ»

Ωστόσο, σύμφωνα με ένα σχέδιο που διέρρευσε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα The Times of Israel την Κυριακή, το τρέχον καταστατικό δεν περιέχει καμία αναφορά στη Γάζα και αναθέτει στο Συμβούλιο μια πολύ ευρύτερη αποστολή, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται έμμεσα στον ΟΗΕ.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει την αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που έχουν πληγεί ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρεται στο καταστατικό.

Ισχυρίζεται ότι «πάρα πολλές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση της ειρήνης ενισχύουν τη διαρκή εξάρτηση και θεσμοθετούν την κρίση αντί να οδηγούν τους ανθρώπους πέρα από αυτήν» και ότι «χρειάζεται ένας πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός διεθνής οργανισμός για την οικοδόμηση της ειρήνης».

Δομικά, παρέχει στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ειρήνης — στην περίπτωση αυτή, τον Ντόναλντ Τραμπ — σχεδόν πλήρη έλεγχο του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προσκαλεί και να αποβάλλει κράτη μέλη κατά βούληση, δικαιώματος βέτο σε όλες τις αποφάσεις και «τελικής εξουσίας» ως προς τον τρόπο ερμηνείας του καταστατικού.

Ο Πολ Ουίλιαμς, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, δήλωσε στο AFP ότι η προσφορά μόνιμης ιδιότητας μέλους έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων δείχνει ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να το μετατρέψει σε μια εναλλακτική λύση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου όμως μόνο ο Τραμπ ασκεί δικαίωμα βέτο».

Σκεπτικισμός από αρκετές χώρες

Πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ θα βρει την υποστήριξη που θέλει, καθώς παρόλο που αρκετοί πιστοί του σύμμαχοι, όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχτηκαν με ενθουσιασμό την πρόταση, άλλες χώρες ήταν πιο επιφυλακτικές. Μέχρι στιγμής μόνο η Αργεντινή, η Ουγγαρία, το Μαρόκο, το Βιετνάμ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποδεχθούν την προσφορά.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανησυχίας επικεντρώνεται στη διατύπωση του καταστατικού του συμβουλίου ειρήνης, το οποίο φαίνεται να αναθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων στον Τραμπ. Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα — μεταξύ άλλων και για το πού θα καταλήγουν οι πληρωμές για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι που έχουν προσκληθεί εργάζονται για την τροποποίηση των όρων και τον συντονισμό μιας απάντησης, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και προσπαθούν να πείσουν τις αραβικές χώρες να ασκήσουν επίσης πιέσεις στον Τραμπ για αλλαγές.

Η απάντηση αυτή συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση της Ευρώπης για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ: να κερδίσει χρόνο, να δείξει ότι συμμετέχει, να προσπαθήσει να τον πείσει. Οι συνομιλίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς γίνονται σε μια ευαίσθητη στιγμή των διαπραγματεύσεων για τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και με τον Τραμπ να απειλεί να καταλάβει τη Γροιλανδία, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Γαλλία, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όπως είπε πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν «δεν σκοπεύει να απαντήσει θετικά» στην πρόσκληση για ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο «εγείρει σοβαρά ερωτηματικά» κάτι που εξόργισε όμως τον Τραμπ ο οποίος επιτέθηκε στον Γάλλο πρόεδρο.

Παράλληλα αρκετές φιλελεύθερες δημοκρατίες αισθάνονται αμηχανία, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, καθώς αντιτίθενται με τη συμμετοχή κάποιων κρατών, ενώ παράλληλα δεν θέλουν να προσβάλλουν τον Τραμπ.

Άλλοι ηγέτες όπως ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έχει λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης», εξέφρασε επίσης τον σκεπτικισμό του, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία.

«Έχουμε λάβει την πρόσκληση, οι διπλωμάτες μας εργάζονται σε αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιουδήποτε είδους συμβούλιο».

Παρόμοια στάση τηρεί και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να αναφέρει πως θα αποφασίσει σύντομα αν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο.

«Έχουμε λάβει πρόσκληση. Ο πρόεδρός μας προσκαλείται ως ιδρυτικό μέλος εκ μέρους της Τουρκίας (και) θα λάβει πιθανόν την απόφασή του για το θέμα αυτό πολύ σύντομα», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής, μόνο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αντιταχθεί δημοσίως στην πρόταση. Αν και είναι υπέρ της ιδέας του Συμβουλίου Ειρήνης, το γραφείο του δήλωσε ότι η σύσταση μιας ξεχωριστής επιτροπής για τη Γάζα που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβουλίου «δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του», μετά την ένταξη αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία.

Άλλοι πρότειναν να ζητήσουν αλλαγές. Κυβερνητική πηγή από την Οτάβα, ανέφερε πως ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σκοπεύει «να αποδεχθεί την πρόσκληση» αλλά πως «ο Καναδάς δεν θα πληρώσει για μια έδρα στο Συμβούλιο και προς το παρόν δεν έχει διατυπωθεί κάποιο τέτοιο αίτημα».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος διορίστηκε ως εκτελεστικό μέλος του συμβουλίου μαζί με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στα παρασκήνια, πρόσθεσαν άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Υπάρχει πιθανότητα οι όροι του καταστατικού να προσαρμοστούν μετά από τις αποκρίσεις σχετικά με το αρχικό έγγραφο, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Ο εκπρόσωπος του Μπλερ δήλωσε στο Βloomberg ότι δεν συμμετείχε στον καθορισμό της σύνθεσης του συμβουλίου και παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ιδιωτικές συζητήσεις, ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι πιο έντονα επικριτικοί. Αρκετοί δήλωσαν στο Bloomberg ότι το θεωρούν ως μια σαφή προσπάθεια του Τραμπ να δημιουργήσει έναν αντίπαλο ή αντικαταστάτη των Ηνωμένων Εθνών, ενός οργανισμού τον οποίο επικρίνει εδώ και καιρό. Είπαν ότι το συμβούλιο δεν αφορά μόνο την ανοικοδόμηση της Γάζας και ότι ο Τραμπ το βλέπει ως ένα μέσο για την επίλυση άλλων συγκρούσεων και τον έλεγχο των διεθνών γεγονότων.

Ορισμένες χώρες πιθανότατα θα απορρίψουν τις προσκλήσεις για συμμετοχή, ενώ άλλες — όπως o Καναδάς— θα τις αποδεχθούν κατ’ αρχήν και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν τα λιγότερο αποδεκτά στοιχεία του καταστατικού, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το ζήτημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν προσκλήθηκε από τον Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Η Μόσχα σκοπεύει να επικοινωνήσει με την αμερικανική πλευρά για να διευκρινίσει όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης, προσέθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν θα αποδεχθεί την πρόκληση.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή γελοία, δεδομένης της συνεχιζόμενης εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Ρώσος ηγέτης θα δεχτεί με χαρά την πρόσκληση. Προειδοποίησε ακόμη ότι αυτό επιβεβαιώνει το δίλημμα για την ήπειρο: να συμφωνήσει με αυτό που θέλει ο Τραμπ ή να διακινδυνεύσει την περαιτέρω διάσπαση της διατλαντικής συμμαχίας.

Ο Ντάνιελ Φόρτι από το think tank International Crisis Group δήλωσε ότι ορισμένοι ηγέτες του κόσμου μπορεί να θεωρούν τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης ως έναν τρόπο να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ, αλλά πολλά κράτη μέλη θα το θεωρούσαν ως απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Ο Ίαν Λέζερ από το think tank German Marshall Fund δήλωσε στο AFP ότι θα εκπλαγεί αν πολλά κράτη είναι πρόθυμα να προσχωρήσουν «σε μια εποχή που τα περισσότερα επικεντρώνονται στη διατήρηση των υφιστάμενων πολυμερών θεσμών».

Οι περισσότερες από 50 χώρες στις οποίες ο Τραμπ έχει αποστείλει πρόσκληση για το «Συμβούλιο Ειρήνης»:

1. Αίγυπτος

2. Αλβανία

3. Αρμενία

4. Αργεντινή

5. Αυστραλία

6. Αυστρία

7. Βιετνάμ

8. Βραζιλία

9. Γαλλία

10.Γερμανία

11.Ελβετία

12.Ελλάδα

13.Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

15.Ηνωμένο Βασίλειο

16.Ιαπωνία

17.Ινδία

18.Ινδονησία

19.Ιορδανία

20.Ιρλανδία

21.Ισπανία

22.Ισραήλ

23.Ιταλία

24.Καζακστάν

25.Καναδάς

26.Κατάρ

27.Κύπρος

28.Λευκορωσία

29.Μαρόκο

30.Μπαχρέιν

31.Νέα Ζηλανδία

32.Νορβηγία

33.Νότια Κορέα

34.Ολλανδία

35.Ουγγαρία

36.Ομάν

37.Ουζμπεκιστάν

38.Ουκρανία

39.Πακιστάν

40.Παραγουάη

41.Πολωνία

42.Πορτογαλία

43.Ρουμανία

44.Ρωσία

45.Σαουδική Αραβία

46.Σιγκαπούρη

47.Σλοβενία

48.Σουηδία

49.Φινλανδία

50.Ταϊλάνδη

51.Τουρκία

Πηγή: ertnews.gr