Με καθυστέρηση στο Νταβός ο Τραμπ - Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Μερτς

Στο Νταβός της Ελβετίας έφτασε με ελικόπτερο το μεσημέρι της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα μετά την προσγείωση του αεροπλάνου του στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα εμφανιστεί την Τετάρτη μαζί με άλλους υψηλού προφίλ κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μια μέρα αφότου η εκδήλωση υψηλού επιπέδου προκάλεσε αμφιλεγόμενες δηλώσεις και οικονομικές απειλές που προέκυψαν από τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Σχεδόν 3.000 υψηλόβαθμοι συμμετέχοντες από 130 χώρες, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ακτιβιστών και παρατηρητών, αναμένεται να συγκεντρωθούν στην ετήσια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως την Παρασκευή για διάλογο, συζήτηση και σύναψη συμφωνιών στο αλπικό θέρετρο.

Η τρίτη επίσκεψη του Τραμπ ως προέδρου έρχεται καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούν για τη φιλοδοξία του να καταλάβει τη Γροιλανδία, ενώ η Λατινική Αμερική «παλεύει» με τις προσπάθειές του να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την Τρίτη τους προγραμματισμένους νέους δασμούς του Τραμπ σε οκτώ από τις χώρες της ΕΕ, για τη Γροιλανδία «λάθος» και αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αντιδράσει αναπτύσσοντας ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά της εργαλεία, γνωστό στην καθομιλουμένη ως εμπορικό «μπαζούκα».

Εν τω μεταξύ, συνάντηση, που επεδίωκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήλπιζε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νταβός, ενόψει και της αυριανής έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέμα. Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Air Force One, το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ επέστρεψε χθες στην Ουάσιγκτον και ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος, για να προσγειωθεί νωρίτερα σήμερα στην Ζυρίχη με σημαντική καθυστέρηση.

Πηγή: Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ