Φορολογική Μεταρρύθμιση: Ξεκινούν τα οφέλη

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ και οι πολίτες, οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν στην πράξη το άμεσο όφελος με τη μείωση του φορολογικού βάρους και αντίστοιχα την αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Εφαρμόζεται ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στα €22.000 για όλους, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται πιο δίκαια και αναλογικά, συγκεκριμένα στο 20% για εισοδήματα από €22.001 έως €32.000, 25% από €32.001 έως €42.000, 30% από €42.001 έως €72.000 και 35% για εισοδήματα άνω των €72.000, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση για τη μεσαία τάξη.

Οι αλλαγές αποτυπώνονται με σαφήνεια μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν πώς η Φορολογική Μεταρρύθμιση μεταφράζεται στην πράξη σε χαμηλότερο φόρο και αυξημένο καθαρό εισόδημα για διαφορετικούς τύπους νοικοκυριών.

Νοικοκυριό με δύο παιδιά, στεγαστικό δάνειο και φωτοβολταϊκά

Ένα νοικοκυριό με δύο εργαζόμενους γονείς, δύο παιδιά ή φοιτητές έως 24 ετών, πρόσφατο στεγαστικό δάνειο €200.000 και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, επωφελείται από συνδυασμό φοροαπαλλαγών που μειώνουν αισθητά τον συνολικό φόρο.

Παράδειγμα:

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, ενοίκιο και ηλεκτρικό όχημα

Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει τις μονογονεϊκές οικογένειες στο ευνοϊκότερο σενάριο. Ένας γονέας με δύο παιδιά, ενοίκιο €7.000 ετησίως και πρόσφατη αγορά ηλεκτρικού οχήματος, βλέπει ξεκάθαρο όφελος.

Παράδειγμα:

Μονήρες πρόσωπο με ενοίκιο και ηλεκτρικό όχημα

Η μεταρρύθμιση καλύπτει και τα μονήρη άτομα. Ένα μονήρες πρόσωπο με ενοίκιο €6.000 και πρόσφατη αγορά ηλεκτρικού οχήματος ωφελείται άμεσα.

Παράδειγμα:

Πολύτεκνη οικογένεια με πέντε παιδιά και ενεργειακή αναβάθμιση

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα. Σε οικογένεια με πέντε παιδιά ή φοιτητές έως 24 ετών, στεγαστικό δάνειο €250.000 και πρόσφατη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, οι φοροαπαλλαγές συσσωρεύονται σημαντικά.

Παράδειγμα:

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση που προχώρησε και ψηφίστηκε μετά από δύο δεκαετίες έχει ξεκάθαρο στόχο να επιστρέφει το όφελος απευθείας στον πολίτη, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργεί σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη.

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο υπολογισμού, οι πολίτες μπορούν να δουν άμεσα το προσωπικό τους όφελος από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση https://www.gov.cy/taxreform/ .

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών