Πόλεμος στην Ουκρανία: Διπλωματία στο Άμπου Ντάμπι, βομβαρδισμοί σε Κίεβο και Χάρκοβο

Μπορεί το επίκεντρο των εξελίξεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται από χθες στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου γίνεται μια από τις σημαντικότερες, μέχρι σήμερα, διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τη Ρωσία - κατά τη συνήθη της τακτική σε περίοδο διαπραγματεύσεων - να βομβαρδίσει για άλλο ένα βράδυ να θέσει τους Ουκρανούς σε συναγερμό, βομβαρδίζοντας πόλεις, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθίσει στο τραπέζι, σε τριμερείς συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι και θα συνεχιστούν και σήμερα, σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων αλλά και βαθιάς αβεβαιότητας για την επίτευξη εκεχειρίας.

Οι συνομιλίες στα Εμιράτα θεωρούνται ως η υψηλότερου επιπέδου γνωστή συνάντηση μεταξύ των τριών πλευρών από την έναρξη του πολέμου, την ώρα που η Ουκρανία δοκιμάζεται από έναν δύσκολο χειμώνα, με μεγάλο μέρος των πολιτικών ενεργειακών υποδομών της να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Το διπλωματικό κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την πρόθεσή του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προκαλώντας τριβές μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται σε «επίπεδο διαπραγματευτών» και ότι το συγκεκριμένο σχήμα «συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό». Σε ηχητικό μήνυμα προς δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία «ξέρει τι πρέπει να κάνει». Από ρωσικής πλευράς, η αποστολή ηγείται από τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, γεγονός που υποδηλώνει έμφαση στις στρατιωτικές, και όχι πολιτικές, πτυχές των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά την έβδομη συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικά θέματα των επαφών ήταν οι ρωσικές εδαφικές απαιτήσεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, τις οποίες ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι συμφώνησε με τον Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Στη Μόσχα, τον Γουίτκοφ συνόδευαν ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο Τζος Γκρούενμπαουμ, επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών (FAS), ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε ανώτερος σύμβουλος στο διεθνές «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «χρήσιμες από κάθε άποψη» και δήλωσε ότι συμφωνήθηκε η πρώτη συνεδρίαση τριμερούς ομάδας εργασίας για ζητήματα ασφάλειας να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στο Άμπου Ντάμπι.

Το «αγκάθι» του Ντονμπάς, η Μόσχα «φωτογραφίζει» και αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο

Λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το Κρεμλίνο επανέλαβε τη βασική του απαίτηση για τον τερματισμό του πολέμου: την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Παράλληλα, ανώτατοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ζητήσει και πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «20σέλιδο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο.

«Οποιαδήποτε πρόταση διευθέτησης που βασίζεται στον πρωταρχικό στόχο της διατήρησης του σημερινού ναζιστικού καθεστώτος σε ό,τι απομένει από το ουκρανικό κράτος είναι απολύτως απαράδεκτη για εμάς», δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς… Πρόκειται για πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Μιλώντας την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι παραμένει ένα βασικό ζήτημα προς επίλυση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι να αποτελέσουν απλώς την αρχή μιας μακράς και δύσκολης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε Κίεβο και Χάρκοβο με μια νεκρή και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 19 τραυματίες.

