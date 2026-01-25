Μερικό κλείσιμο λωρίδας στον δρόμο Λυθροδόντα - Λευκάρων λόγω κατολισθήσεων

Συρία: Παράταση 15 ημερών της εκεχειρίας με τις κουρδικές δυνάμεις

Έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμερικανική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τις κουρδικές φυλακές στο Ιράκ

Η τετραήμερη εκεχειρία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, που έληξε το βράδυ του Σαββάτου, παρατάθηκε για άλλες 15 ημέρες, ανακοίνωσε το Yπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει ότι η παράταση, αρχής γενομένης από τις 23.00 το Σάββατο (22.00 ώρα Κύπρου), δηλαδή τρεις ώρες μετά την επίσημη λήξη της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την περασμένη Τρίτη, έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμερικανική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τις κουρδικές φυλακές στο Ιράκ

ΚΥΠΕ 

