Περιορισμένο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα ανακοίνωσε το Ισραήλ

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για πεζούς και υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ και της εκεχειρίας στη Γάζα

Το Ισραήλ ανήγγειλε «περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείου του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

