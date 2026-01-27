Αποκλιμακώνει ο Τραμπ στη Μινεάπολη: Αποσύρονται ομοσπονδιακοί πράκτορες και υποβιβάζεται ο Γκρέγκορι Μποβίνο

Πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη, θα αρχίσουν να αποσύρονται από τη μητρόπολη σήμερα.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος στη Μινεάπολη, χθες Δευτέρα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις κατευναστικές χειρονομίες μετά τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού από σφαίρες αστυνομικών στους οποίους ανατέθηκε η υλοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του.

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μινεσότα ήταν «τραγωδία» και ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, χθες το μεσημέρι.

Αντιμέτωπος με θύελλα επικρίσεων- κι από το δικό του πολιτικό στρατόπεδο- για την σκληρή γραμμή στην πόλη του αμερικανικού βορρά, ο μεγιστάνας γνωστοποίησε μέσω Truth Social πως είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συζήτηση με τον δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας, Τιμ Γουόλς, κατόπιν με τον δήμαρχο στη Μινεάπολη, Τζέικομπ Φρέι.

Στη συνέχεια, ο Φρέι ανακοίνωσε κατόπιν μέσω X ότι «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή» εντός της ημέρας. «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», πρόσθεσε ο δημοκρατικός αιρετός.

Ο Φρέι αναμένεται να συναντηθεί επίσης εντός της ημέρας με τον Τομ Χόμαν, στον οποίο ανατέθηκε να συνεχίσει να εκτελεί την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών του Τραμπ και στάλθηκε εκεί χθες βράδυ.

Ο Χόμαν, που «αναφέρεται άμεσα» στον αρχηγό του κράτους, θα διευθύνει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), αντικαθιστώντας τον αρχηγό της αστυνομίας συνόρων Γκρεγκ Μποβίνο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Τι θέλει ο Τραμπ για τη Μινεάπολη

Παραμένει ωστόσο η απαίτηση του Τραμπ, πλέον κόκκινη γραμμή για τους τοπικούς δημοκρατικούς αιρετούς, να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση. Μεγάλο μέρος της πολιτείας θεωρείται «καταφύγιο» για τους μετανάστες.

Σε ατμόσφαιρα ακραίας πόλωσης μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, 37χρονης Αμερικανίδας, από τις σφαίρες ομοσπονδιακού αστυνομικού στη Μινεάπολη την 7η Ιανουαρίου, η δικαιοσύνη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε δυο μέτωπα χθες.

Κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, ομοσπονδιακή δικάστρια υποσχέθηκε ότι θα αποφανθεί γρήγορα όσον αφορά την αξίωση του γενικού εισαγγελέα της Μινεσότα να ανασταλεί η αντιμεταναστευτική επιχείρηση στην πολιτεία.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο στις ΗΠΑ, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέιβιντ Σουλτς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και δικαίου στο πανεπιστήμιο Χάμλιν.

Προσφυγή για να εμποδιστούν οι αρχές να καταστρέψουν αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση Πρέτι εξετάστηκε, ωστόσο δεν ανακοινώθηκε ετυμηγορία ακόμη.

«Διενεργείται έρευνα (...) προφανώς δεν θα καταστρέψουμε αποδείξεις», διαβεβαίωσε ο δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς--άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Τραμπ--το Fox News χθες το πρωί.

Μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικοί στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο απειλούν ότι θα παγώσουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal την Κυριακή ο Τραμπ υπονόησε πως οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φύγουν από τη Μινεσότα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, είπε πως «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε όμως πως «αλλά δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει σε διαδήλωση οπλισμένος».

Όπως και στην υπόθεση της Ρενέ Γκουντ, η κυβέρνησή του επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατο του 37χρονου νοσοκόμου στον ίδιο, κατηγορώντας τον πως έφερε πιστόλι- αν και είχε άδεια οπλοφορίας, αντέτειναν οι τοπικές αρχές.

Μινεάπολη: Τα ψέματα για τη δολοφονία Πρέτι

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα βίντεο από την στιγμή του θανάτου του, αντικρούει την επίσημη εκδοχή, κατά την οποία ήγειρε απειλή για τη ζωή των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Πλάνα δείχνουν τον νοσοκόμο στον δρόμο, καθώς καταγράφει γυρίζοντας βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του επιχείρηση οπλισμένων ανδρών οι οποίοι φορούν γιλέκα που αναγράφουν «αστυνομία».

Προσπαθεί να επέμβει όταν πράκτορας σπρώχνει βίαια διαδηλώτρια και δέχεται σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Πράκτορας τον ρίχνει μπρούμυτα και τον περικυκλώνουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του.

Όταν αστυνομικός ντυμένος με γκρι στολή βρίσκει όπλο στη μέση του Άλεξ Πρέτι, που κρατούν πολλοί άλλοι αστυνομικοί, ακούγεται πυροβολισμός. Ακολουθούν πολλοί άλλοι πυροβολισμοί, τουλάχιστον δέκα.

Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν με ανακοίνωσή τους την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ότι διασπείρει «αηδιαστικά ψέματα» για τον γιο τους.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, πρόσαψε τον Άλεξ Πρέτι ούτε λίγο ούτε πολύ «εσωτερική τρομοκρατία», ενώ ο Γκρεγκ Μποβίνο δήλωσε στο CNN πως οι πράκτορές του που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι ήταν «τα θύματα» στην υπόθεση.

Πηγή: lifo.gr