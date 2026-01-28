Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρεκόρ ανησυχίας: Το Ρολόι της Αποκάλυψης στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα

Πυρηνικά, κλιματική κρίση και παραπληροφόρηση φέρνουν την ανθρωπότητα πιο κοντά από ποτέ σε παγκόσμια καταστροφή, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης, που συμβολίζει από το 1947 την εγγύτητα μιας πλανητικής καταστροφής, πλησίασαν σήμερα περισσότερο από ποτέ στα μεσάνυχτα, την ώρα που οι ανησυχίες εντείνονται για τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και την παραπληροφόρηση.

Το Bulletin of the Atomic Scientists όρισε την ώρα στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, ήτοι τέσσερα δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερη θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει διαταράξει την παγκόσμια τάξη, διατάζοντας μονομερείς επιθέσεις και αποσύροντας τις ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

