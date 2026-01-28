Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες της ICE που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, έναν 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του, ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα.

Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

 

Tags

ΗΠΑΔΟΛΟΦΟΝΙΑΜΙΝΕΑΠΟΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα