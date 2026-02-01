Δικαστής στο Τέξας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο μικρός που συνέλαβαν πριν από σχεδόν δυο εβδομάδες πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, μαζί με τον πατέρα του.

Η έδρα διέταξε το παιδί, πέντε ετών, να έχει αφεθεί ελεύθερο το αργότερο ως μεθαύριο Τρίτη.

Η σύλληψη του Λίαμ Κονέχο Ράμος από τον Ισημερινό σε έφοδο στη Μινεάπολη, πυροδότησε αντιδράσεις, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

ΗΠΑ: Δικαστική εντολή να απελευθερωθεί 5χρονος που συνέλαβε η αστυνομία μετανάστευσης

Στην απόφασή του ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό παιδιών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια αντέτεινε πως είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στα μέλη της σε συνοριακή διέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 και τα ειδικά δικαστήρια μετανάστευσης δεν έχουν αποφανθεί ακόμη, συνεπώς δεν υπήρχε εντολή απέλασης σε ισχύ.

