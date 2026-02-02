Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θα επιτραπεί η έξοδος 150 ατόμων και η είσοδος 50 στο πέρασμα Ράφα τη Δευτέρα

Προηγούμενες αναφορές από αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 50 άτομα θα περάσουν από το πέρασμα προς κάθε κατεύθυνση, με τα σύνορα να κλείνουν έως τις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου).

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα της Γάζας θα επιτρέψει την είσοδο σε 150 Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, αποτελούμενους από 50 ασθενείς ο καθένας συνοδευόμενους από δύο συνοδούς, δήλωσαν στο AFP Αιγύπτιοι αξιωματούχοι των συνόρων.

Θα επιτραπεί σε άλλους 50 Παλαιστίνιους να εισέλθουν στην περιοχή της Γάζας, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

