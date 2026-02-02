Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για εκκένωση κτηρίων στον νότιο Λίβανο ενόψει επιθέσεων

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι σύντομα θα χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, εκδίδοντας προειδοποιήσεις εκκένωσης για κτήρια σε δύο χωριά.

Ο στρατός «θα χτυπήσει, στο εγγύς μέλλον, στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές του να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές του στην περιοχή», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπός του, Αβιτσάι Αντράι, στο X, λέγοντας στους κατοίκους ορισμένων κτιρίων στο Κφαρ Τιμπνίτ και την Άιν Κανά «να τα εκκενώσουν αμέσως».

