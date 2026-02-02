Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ρωσία επιτάχυνε την προέλασή της στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Η Ρωσία εκτόξευσε λιγότερα drones και πυραύλους στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της πολεμικής αεροπορίας του Κιέβου που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το AFP

Τα ρωσικά στρατεύματα επιτάχυναν την προέλασή τους στην Ουκρανία καθ' όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, καταλαμβάνοντας σχεδόν διπλάσια γη από ό,τι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του AFP από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), το οποίο συνεργάζεται με το Critical Threats Project.

Η Ρωσία κατέλαβε 481 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σύγκριση με 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Δεκέμβριο του 2025 - ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη κατά τη διάρκεια ενός χειμερινού μήνα από την εισβολή της Ρωσίας πριν από τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, η Ρωσία εκτόξευσε λιγότερα drones και πυραύλους στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της πολεμικής αεροπορίας του Κιέβου που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το AFP, αλλά παρόλα αυτά παρέλυσε τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ώθησε τη χώρα σε μια ανθρωπιστική κρίση.

Οι πιο σοβαρές διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και νερού κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, καθώς το Κρεμλίνο έπληξε την Ουκρανία με 4.452 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας - μείωση 13% από τον Δεκέμβριο - και 135 πυραύλους, μείωση 23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

