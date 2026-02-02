Δεν υπάρχει ανησυχία για εξάρτηση από το ΦΑ των ΗΠΑ, λέει η Κομισιόν

Την επαναδιατύπωση της θέσης της εξέφρασε διά των εκπροσώπων της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στον απόηχο δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, αλλά και του Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, που προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να αντικαταστήσει μια εξάρτηση με μια άλλη».

Στην ενημέρωση Τύπου της Κομισιόν τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος για θέματα Ενέργειας, Άννα- Κάισα Ίτκονεν ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ανησυχία για υπερεξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα τρέχοντα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν δείχνουν ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας ως προς αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές, ακριβώς για να αποφεύγεται η υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί απόκλιση από τη στρατηγική της Ένωσης, αλλά βασικό εργαλείο για την απεξάρτηση από τη Ρωσία. «Η εισαγωγή περισσότερων ενεργειακών ποσοτήτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία» συμπλήρωσε.

Η επικεφαλής Εκπρόσωπος, Πάουλα Πίνιο, αναφερόμενη στις δηλώσεις της Αντιπροέδρου Ριμπέρα και του Επιτρόπου Γιόργκενσεν, είπε ότι «δεν πρόκειται για άρνηση ή διάψευση, αλλά για μια χρήσιμη πλαισίωση και ερμηνεία των δηλώσεων, ώστε να καταστεί σαφές πόσο διαφορετικές είναι οι δύο πηγές φυσικού αερίου» όταν ερωτήθηκε αν η Επιτροπή επιχειρεί να διαψεύσει τις πρόσφατες δηλώσεις. Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για διάψευση αλλά για παροχή πλαισίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την Ίτκονεν στο γεγονός ότι η σύγκριση μεταξύ της σημερινής σχέσης με τις ΗΠΑ και της προπολεμικής σχέσης με τη Ρωσία θεωρείται παραπλανητική. «Το αμερικανικό LNG δεν μπορεί να συγκριθεί με την εξάρτηση που είχαμε από τη Ρωσία πριν από τον πόλεμο», είπε η εκπρόσωπος. Όπως εξήγησε, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 45% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης φυσικού αερίου, μέσω υποδομών που ήταν συγκεντρωμένες και πολιτικά ελεγχόμενες. «Πριν από τον πόλεμο, η Ρωσία προμήθευε περίπου το 45% του φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω αποκλειστικών αγωγών που ελέγχονταν και ανήκαν σε μία κρατική εταιρεία, η οποία τελούσε υπό κυβερνητικό έλεγχο».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. «Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει, συχνά και κατ’ επανάληψη, τις ενεργειακές προμήθειες ως όπλο κατά τις τελευταίες δεκαετίες» ανέφερε. Αντιθέτως, το υγροποιημένο φυσικό αέριο λειτουργεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, μέσα σε μια εντελώς διαφορετική δομή αγοράς. «Σε αντίθεση με τους αγωγούς, το LNG αποτελεί μια παγκόσμια και ρευστή αγορά. Προσφέρει περισσότερες επιλογές διαφοροποίησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.

Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι οι αγωγοί αποτελούν σταθερά και γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμεση αλλαγή προμηθευτή. «Η αντικατάσταση των χαμένων ποσοτήτων ρωσικού αερίου από αγωγούς ήταν τεράστια πρόκληση, επειδή έπρεπε να βασιστούμε σε περιορισμένους διαδρόμους εισαγωγών μέσω αγωγών. Πρόκειται για φυσικές υποδομές, τις οποίες δεν μπορεί κανείς απλώς να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη» συνέχισε.

Αντίθετα, είπε, στην περίπτωση του LNG, η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ευελιξίας. Κάνοντας μάλιστα λογοπαίγνιο, είπε ότι «με το LNG, εκ της φύσεως η αγορά είναι παγκόσμια και ιδιαίτερα 'ρευστή. Είναι μια αγορά πολύ ευέλικτη». Αυτό καθιστά, κατά την Επιτροπή, τη σημερινή εξάρτηση σαφώς λιγότερο επικίνδυνη και «αυτό σημαίνει ότι η εξάρτησή μας από το LNG είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών» είπε.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε επίσης ότι η πολιτική της βασίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας εφοδιασμού, το οποίο στηρίζεται τόσο στη διαφοροποίηση των προμηθευτών όσο και στην ενίσχυση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και της καθαρής ενέργειας που παράγεται εντός της Ένωσης. «Διαθέτουμε ένα πλήρως ανεπτυγμένο πλαίσιο ασφάλειας εφοδιασμού. Βασίζεται στη διαφοροποίηση, στη διαφοροποίηση των προμηθευτών, σε μια ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας που παράγεται εντός της Ευρώπης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί «πολύ στενά» τις παγκόσμιες αγορές, ακριβώς για να αποτρέψει τη δημιουργία νέων στρατηγικών εξαρτήσεων. «Παρακολουθούμε πολύ στενά την προσφορά, τις παγκόσμιες αγορές και τη ζήτηση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερεξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή» είπε η εκπρόσωπος ενώ ανέφερε επίσης ότι οι εισαγωγές είναι ένα από τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που διαθέτει η Ένωση. «Διασπείρουμε τους κινδύνους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να μετριάζουμε τους κινδύνους στον εφοδιασμό» είπε. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ είναι μια σημαντική πηγή αερίου, καθώς «έχουμε οικοδομήσει μια πολύ στενή ενεργειακή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και οι ΗΠΑ έχουν καταστεί μια σημαντική πηγή εισαγωγών φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η Ευρώπη αντικαθιστά απλώς έναν εξαρτημένο προμηθευτή με έναν άλλο, είπε ότι «όταν συζητείται το ενδεχόμενο αντικατάστασης μίας εξάρτησης με μία άλλη, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συγκριθούν με την κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν πριν από το 2022».

