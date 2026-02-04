Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Ομάν την Παρασκευή οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθούν στο Ομάν, αλλά οι λεπτομέρειες της συνάντησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ο διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σημείωσε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις συνομιλίες αυτές μπορεί να αλλάξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

