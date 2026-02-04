Κεραυνός: Ιδιαίτερα θετική η εικόνα της Κύπρου στην έκθεση ευρωπαϊκού εξαμήνου

Η έκθεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την Κύπρο, ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την έκθεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αξιολόγησε τις οικονομίες των κρατών μελών και της κυπριακής οικονομίας. «Η έκθεση παρουσιάζει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την Κύπρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε αυτή γίνεται αναφορά για τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και τη διατήρηση της ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Ο πληθωρισμός είναι πολύ κάτω από το 2% που έχει θέσει ως ανώτατο όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, τα ισχυρά δημοσιονομικά παραμένουν, με τα πλεονάσματα να είναι στο 3,3%. Πολύ σημαντική εξέλιξη, επίσης, η μείωση του χρέους στο 50% του ΑΕΠ», σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

«Επίσης, η Κύπρος αξιολογήθηκε ως απόλυτα συμμορφούμενη με τα δημοσιονομικά κριτήρια για το 2026 και μας καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουμε την εφαρμογή των προγραμματισμένων δημοσιονομικών πολιτικών που έχουμε ούτως ώστε να συνεχίσουμε τη διατήρηση αυτής της δημοσιονομικής ισορροπίας», επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η Κύπρος αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε η ικανότητά της να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος. Από κει και πέρα, συνέχισε, «γίνονται και κάποιες υποδείξεις ενθαρρυντικές, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση κάποιων δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγικότητα, την πράσινη μετάβαση και επίσης να ενισχύσουμε τις προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας».

Παράλληλα ανέφερε ότι «υπάρχει ήδη νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή, όπου ζητείται η συμμετοχή του ερευνητικού προσωπικού στα λεγόμενα spin offs, δηλαδή από εξειδικευμένες εταιρείες που κάνουν ήδη οργανισμοί που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία, ούτως ώστε άτομα τα οποία έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες να μπορούν να εργάζονται εκεί για να δοθεί μια ώθηση στην έρευνα και στην τεχνολογία».

Εκφράζοντας χαρά για τη θετική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε σχόλια και ανησυχίες που εκφράζονται όσον αφορά τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. «Οι απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων του 2022 ήταν €3,2 δισ., το 2026 έγιναν €4,3 δισ., δηλαδή στα 5 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση ενός δισ.», είπε.

«Θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψιν κάποια δεδομένα. Επήλθε καταρχάς πλήρης αποκατάσταση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, όπου είχαν γίνει περικοπές με το μνημόνιο τότε, το 2013, και αυτές ήταν δεσμευτικές αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης», σημείωσε. «Επίσης, δόθηκε 2 φορές Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και δεν άκουσα κανένα κόμμα, κανέναν πολιτικό να τοποθετηθεί εναντίον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής», πρόσθεσε.

«Υπήρξαν επίσης κάποιες αναγκαίες προσλήψεις στη γενική κυβέρνηση, όχι στην κεντρική κυβέρνηση, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κρίσιμες περιπτώσεις», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. «Για παράδειγμα, έγιναν κάποιες προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στους δασοπυροσβέστες και στο Υπουργείο Παιδείας, μετά από απαίτηση και ανταποκρινόμενοι εμείς σε υποδείξεις γονιών ότι χρειάζεται πρόσθετο προσωπικό, ιδιαίτερα εκεί όπου θα πρέπει να συνοδεύουν παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ήταν €22 δισ. το 2020, ενώ το 2025 ήταν πέραν των €30 δισ. «Επομένως, στη γραφική παράσταση που απεικονίζει την αύξηση του μισθολογίου θα πρέπει να μπει και η γραφική παράσταση που δείχνει την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Θα δούμε ότι διαχρονικά οι δαπάνες προσωπικού συμβαδίζουν με τον ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όπως και με τον ρυθμό αύξησης του προϋπολογισμού», επεσήμανε.

«Το συμπέρασμα από αυτό», συνέχισε, «είναι ότι η αύξηση του μισθολογίου δεν προκύπτει από κάποιο δυσανάλογο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή με τον προϋπολογισμό φούσκωμα, αλλά από διαρθρωτικά προβλήματα στη δομή και στις κλίμακες του κρατικού μισθολογίου και στις αυτόματες προσαυξήσεις, όπως χτίστηκε διαχρονικά από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις».

Αυτή η Κυβέρνηση, είπε, «όχι μόνον ανέδειξε το θέμα της ανάγκης συγκράτησης του κρατικού μισθολογίου, αλλά προχώρησε και στην ανάθεση μελετών, οι οποίες συζητούνται τώρα υπηρεσιακά και σύντομα θα υπάρξουν εισηγήσεις για να ακολουθήσουν όλες οι αναγκαίες διαβουλεύσεις για να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα», είπε ο κ. Κεραυνός.

«Διαχρονικά, το ποσοστό του κρατικού μισθολογίου κυμαινόταν μεταξύ 30% και 35% του προϋπολογισμού. Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη κατέθεσε 3 προϋπολογισμούς με μειωμένες θέσεις και με το ποσοστό του μισθολογίου στον προϋπολογισμό να είναι στο 28% το 2025 και στο 27,5% το 2026», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ