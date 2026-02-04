Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή: Ζητά επίσημη εξέταση από το Ευρωκοινοβούλιο για τις δηλώσεις Φειδία - Η επιστολή

Επιστολή προς το Ευρωκοινοβούλιο απέστειλε η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, ζητώντας επίσημη εξέταση των προσβλητικών αναφορών του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, κατά ατόμων με νοητική αναπηρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει επίσημα τις δημόσιες αναφορές του κ. Παναγιώτου, οι οποίες συνιστούν, όπως σημειώνεται, σοβαρή παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία. Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια δημόσιας μετάδοσης podcast, ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε τον όρο «πέλλοι» (υβριστική λέξη στην κυπριακή διάλεκτο που σημαίνει τρελοί) αναφερόμενος σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η χρήση αυτού του όρου είναι αναμφίβολα υποτιμητική, στιγματιστική και προσβλητική, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως γλωσσικό ολίσθημα, χιούμορ ή στιγμιαία έλλειψη κρίσης. Αντιθέτως, αποτελεί μορφή λεκτικής βίας που ενισχύει τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα στερεότυπα. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι όταν τέτοια γλώσσα χρησιμοποιείται από εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ζήτημα υπερβαίνει την προσωπική άποψη και καθίσταται θέμα θεσμικής ευθύνης και δημοκρατικής λογοδοσίας.

Yπενθυμίζει, ακόμη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπεια, της ισότητας και της μη διάκρισης, όπως αυτές κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD), την οποία η ΕΕ έχει επικυρώσει και δεσμεύεται νομικά να τηρεί. Ως εκ τούτου, ζητά την επίσημη εξέταση του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών δεοντολογίας, ισότητας και συμπεριφοράς των μελών.

Καταληκτικά, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι μια ενδεχόμενη απολογία, αν και αναμενόμενη, δεν εξαντλεί τη σοβαρότητα του θέματος ούτε αναιρεί την ανάγκη για θεσμική διερεύνηση. Τονίζει δε ότι ο σεβασμός προς τα άτομα με αναπηρία δεν είναι προαιρετικός, αλλά μια δεσμευτική ηθική, νομική και πολιτική υποχρέωση.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή ΕΔΩ.