«Ψυχής Ιατρείον»: Η συγκλονιστική μεσαιωνική βιβλιοθήκη της Ελβετίας με την ελληνική επιγραφή (βίντεο + φώτος)

Μια βιβλιοθήκη στην καρδιά της Ελβετίας λειτουργεί ως θεραπευτήριο της ψυχής για 1300 χρόνια

Επί 13 αιώνες, μια βιβλιοθήκη στην καρδιά της Ελβετίας φυλάσσει τη γνώση της Ευρώπης, επιβιώνοντας από πολέμους, θρησκευτικές συγκρούσεις και πολιτικές ανατροπές.

Η Βιβλιοθήκη της Μονής του Σανκτ Γκάλεν δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του μπαρόκ, αλλά ένα ζωντανό αρχείο μνήμης, όπου χειρόγραφα, κώδικες και επιστημονικά έργα αφηγούνται τη μακρά διαδρομή της ευρωπαϊκής σκέψης. Το BBC την επισκέφτηκε και χαρίζει στους αναγνώστες μία μοναδική περιγραφή, την οποία σας μεταφέρουμε και εδώ.

Πάνω από την περίτεχνη είσοδο της βιβλιοθήκης δεσπόζει η ελληνική επιγραφή «ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ». Η φράση συνοψίζει τη φιλοσοφία του χώρου: η γνώση ως πνευματική ίαση.

Πίσω από τις βαριές κουρτίνες, σε έναν χαμηλόφωτο μπαρόκ θόλο, ο επισκέπτης βρίσκεται περικυκλωμένος από ξυλόγλυπτα ράφια, μπαλκόνια, ουράνιες και γήινες σφαίρες.

Χειρόγραφα ανεκτίμητης αξίας

Οι απαρχές της βιβλιοθήκης ανάγονται στον 7ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Γάλλος ίδρυσε στην περιοχή ένα μικρό ερημητήριο, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μονές της μεσαιωνικής Ευρώπης. Αν και το σημερινό κτίριο ολοκληρώθηκε το 1767, η συλλογή διατηρεί αδιάκοπη συνέχεια για περισσότερα από 1.300 χρόνια, γεγονός μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σήμερα, η Βιβλιοθήκη της Μονής του Σανκτ Γκάλεν φυλάσσει περίπου 160.000 χειρόγραφα και πρώιμα έντυπα έργα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν περισσότεροι από 2.100 μεσαιωνικοί κώδικες, εκ των οποίων περίπου 400 γράφτηκαν πριν από το έτος 1000. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η μεγαλύτερη συλλογή ιρλανδικών χειρόγραφων στην ηπειρωτική Ευρώπη και τα παλαιότερα σωζόμενα δείγματα της παλαιογερμανικής γλώσσας.

Η βιβλιοθήκη που νίκησε την Ιστορία

Εκεί όπου μοναστηριακές βιβλιοθήκες σε άλλες χώρες λεηλατήθηκαν ή διαλύθηκαν – από τη Μεταρρύθμιση έως τη Γαλλική Επανάσταση – το Σανκτ Γκάλεν κατόρθωσε να διασώσει σχεδόν ακέραιο τον πνευματικό του πλούτο.

Ακόμη και όταν η ίδια η μονή διαλύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, τα χειρόγραφα μεταφέρθηκαν, προστατεύθηκαν και τελικά επέστρεψαν στη θέση τους.

Σήμερα, περίπου 190.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατώφλι της βιβλιοθήκης, αριθμός πολλαπλάσιος των λιγοστών μοναχών που παραμένουν.

Ο τουρισμός έχει καταστεί απαραίτητος για τη συντήρηση του χώρου, με αυστηρά όμως μέτρα προστασίας: περιορισμένος αριθμός επισκεπτών και υποχρεωτική χρήση ειδικών υποδημάτων από τσόχα για τη διαφύλαξη του ξύλινου δαπέδου.

Ένα καταφύγιο γνώσης στον 21ο αιώνα

Σε μια εποχή ψηφιακών αρχείων, τεχνητής νοημοσύνης και αδιάκοπης πληροφορίας, η βιβλιοθήκη του Σανκτ Γκάλεν υπενθυμίζει ότι η γνώση δεν είναι μόνο δεδομένα, αλλά και υλικό ίχνος πολιτισμού.

Ένας χώρος όπου το παρελθόν δεν εκτίθεται απλώς, αλλά συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν — ως ένα αυθεντικό «θεραπευτήριο της ψυχής».

