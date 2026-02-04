Φονικός χιονιάς πλήττει τη βόρεια Ιαπωνία – Περισσότεροι από 35 οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες

Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει τη βόρεια Ιαπωνία τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει «παραλύσει» πόλεις και χωριά ενώ έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Οι χιονοπτώσεις είναι έντονες σε 15 νομούς όπου το χιόνι φτάνει έως και τα 2 μέτρα στις περιοχές. Η ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ψυχρή αέρια μάζα από την Αρκτική που έχει παραμείνει πάνω από το ιαπωνικό αρχιπέλαγος.

Περισσότερα από 1.700 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και οι περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές δεν λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας, σύμφωνα με την νομαρχία Αομόρι.

«Προβλέπουμε ότι ορισμένοι δρόμοι ενδέχεται να αποκλειστούν και γι’ αυτό συμβουλευόμαστε υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα για να φτάσουν στους προορισμούς τους», δήλωσε ο κυβερνήτης της Αομόρι, Σοϊτσίρο Μιγιασίτα, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Θύματα από τον χιονιά

Οι περισσότεροι από τους 35 θανάτους και τους εκατοντάδες τραυματισμούς που αναφέρθηκαν σε όλη την Ιαπωνία προκλήθηκαν από πτώσεις ανθρώπων που προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα σπίτια τους από το χιόνι.

Δώδεκα από τους θανάτους που σχετίζονται με το χιόνι αναφέρθηκαν στην επαρχία Νιιγκάτα, μια περιοχή καλλιέργειας ρυζιού στη βόρεια Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που βρέθηκε καταρρακωμένος στην οροφή του σπιτιού του στην πόλη Ουονούμα στις 21 Ιανουαρίου. Στην πόλη Ναγκαόκα, ένας 70χρονος πιστεύεται ότι πέθανε αφού έπεσε από την οροφή του, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νιιγκάτα.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, προειδοποίησε ότι παρόλο που ο καιρός θερμαίνεται, θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερος κίνδυνος, επειδή το χιόνι θα αρχίσει να λιώνει, με αποτέλεσμα κατολισθήσεις και ολισθηρές επιφάνειες.

Οι τραυματισμοί σε εθνικό επίπεδο ανήλθαν σε 393, συμπεριλαμβανομένων 126 σοβαρών τραυματισμών, 42 εκ των οποίων στη Νιιγκάτα. Δεκατέσσερα σπίτια υπέστησαν ζημιές, τρία στη Νιιγκάτα και οκτώ στην επαρχία Αομόρι.

Περισσότερες έντονες χιονοπτώσεις προβλέπονται για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη βόρεια Ιαπωνία.

Πηγή: ertnews.gr