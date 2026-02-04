Chevron: Αρχική συμφωνία με εταιρείες από Συρία-Κατάρ για έρευνες υδρογονανθράκων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκμεταλλεύεται ήδη το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν στα ανοιχτά του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Μνημόνιο κατανόησης ή μια αρχική συμφωνία, με την εταιρεία πετρελαίου της Συρίας (Syrian Petroleum Company) και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, για την αξιολόγηση εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Συρίας, υπέγραψε η Chevron, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας.

Οι ακτές της Συρίας στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται ανάμεσα σε σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο.

Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν στα ανοιχτά του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Το 2013, μια ρωσική εταιρεία, η Soyuzneftegaz, υπέγραψε συμφωνία για εξερεύνηση στα ανοιχτά της Συρίας, αλλά το έργο ακυρώθηκε δύο χρόνια αργότερα εν μέσω του μαινόμενου εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Η πλειονότητα παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται από χερσαία πεδία στα βορειοανατολικά, όπως το κοίτασμα Al-Omar.

Η UCC Holding είναι μονάδα της Power International Holding με έδρα το Κατάρ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Πηγή: ΚΥΠΕ – Reuters

