Σε δίκη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ για βιασμούς: «Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς, έχω ανάγκη επιβεβαίωσης»

Στην πρώτη ημέρα της δίκης του, ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ αρνήθηκε ότι τα βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του καταγράφουν πράξεις βιασμού.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, που εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου Χάακον το 2001, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες και κινδυνεύει με πολυετή φυλάκιση αν κριθεί ένοχος για τις βαρύτερες από αυτές.

Την πρώτη ημέρα της δίκης δήλωσε πως το ότι μεγάλωσε κάτω από τα φώτα δημοσιότητας από τότε που ήταν νήπιο τον οδήγησε να αναζητεί το αλκοόλ και το σεξ. Δήλωσε αθώος για τις σοβαρότερες κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο αποδέχθηκε μερική ενοχή (μία δυνατότητα που προβλέπεται από το Νορβηγικό Δίκαιο) για βαριά σωματική βλάβη και επικίνδυνη συμπεριφορά, καθώς και για ελαφρύτερα αδικήματα, όπως υπερβολική ταχύτητα στην οδήγηση.

«Είμαι γνωστός ως... ο γιος της μαμάς, έχω μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση»

Ξεσπώντας σε κλάματα, είπε ότι ήταν δύσκολο να καταθέσει σε μια αίθουσα δικαστηρίου γεμάτη δημοσιογράφους. «Είμαι περιτριγυρισμένος από τον Τύπο από τότε που ήμουν τριών ετών. Από τότε με παρενοχλούν», είπε. Υποστήριξε ότι λάμβανε «βαριά φαρμακευτική αγωγή» και θα προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο δυνατόν στο δικαστήριο. «Είμαι γνωστός ως ο γιος της Μαμάς», είπε, αναφερόμενος στη Μέτε-Μάριτ. «Που σημαίνει ότι έχω μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», συνέχισε. «Πολύ σεξ, πολύ αλκοόλ». «Λίγοι μπορούν να ταυτιστούν με τη ζωή που έχω ζήσει. Πολλά πάρτι, αλκοόλ, μερικά ναρκωτικά».

Όπως περιγράφει το ρεπορτάζ του CNN για τη δίκη, στην οποία απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών, ο κατηγορούμενος φορούσε ένα τζιν και ένα σκούρο μπλε πουλόβερ πάνω από ένα μπεζ πουκάμισο, μιλούσε με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του και μερικές φορές συμβουλευόταν τις χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα σημειωματάριο.

Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται μία περίπτωση βιασμού με συνουσία και τρεις χωρίς συνουσία. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ορισμένες πράξεις τις κατέγραψε σε βίντεο. Ο Χόιμπι δήλωσε ότι δεν διέδωσε ποτέ τα επίμαχα βίντεο και αρνήθηκε ότι απεικονίζουν μη συναινετικές πράξεις, λέγοντας πως δεν θα κρατούσε τέτοιο υλικό αν πίστευε ότι καταγράφει επίθεση.

Κεντρικό σημείο της δίκης αποτελεί περιστατικό του 2018 σε after party σε χώρο κατοικίας της βασιλικής οικογένειας, όπου φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο σεξουαλική πράξη με γυναίκα που δεν είχε τις αισθήσεις της. Η αστυνομία έδειξε το βίντεο στο δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη. Ο ίδιος υποστήριξε πως υπήρξε σεξουαλική επαφή, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε δεύτερη πράξη ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη και ότι την βιντεοσκόπησε. «Είχαμε εντελώς φυσιολογικό σεξ, από όσο θυμάμαι», είπε ο Χόιμπι. «Μετά, της είπα να φύγει. Έτσι της τηλεφώνησα σε ταξί». «Δεν κάνω σεξ με άτομα που δεν είναι ξύπνια».

Το φερόμενο θύμα, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για λόγους προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, κατέθεσε ότι έμαθε για τον φερόμενο βιασμό όταν η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της σχετικά με το βίντεο και ότι δεν είχε συναινέσει στη σεξουαλική πράξη που βιντεοσκοπήθηκε. Η Εισαγγελία δήλωσε ότι η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να συναινέσει.

Σε κρίση η μοναρχία στη Νορβηγία

Η δίκη που αναμένεται να διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου, εξελίσσεται ενώ η μοναρχία αντιμετωπίζει ευρύτερη πίεση μετά και τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε -Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Το παλάτι δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η πριγκίπισσα ανέβαλε μέχρι νεωτέρας ένα προγραμματισμένο ιδιωτικό ταξίδι στο εξωτερικό, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, μια δημοσκόπηση που διεξήχθη τη Δευτέρα για την εφημερίδα Verdens Gang έδειξε μείωση του αριθμού των Νορβηγών που τάσσονται υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας -στο 61% από 72% πέρυσι- και αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων στο 27% σε όσους επιθυμούν δημοκρατία.

