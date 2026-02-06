Νυχτερινά έργα και κλείσιμο λωρίδων σε αυτοκινητόδρομους – Πού θα επηρεαστεί η κυκλοφορία

Έργα κατά τις προσεχείς ημέρες που θα επηρεάσουν τη διακίνηση των οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, καλώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Σε ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα, 9/2/2026, μέχρι και την Πέμπτη, 12/2/2026, μεταξύ των ωρών 20:00 το βράδυ με 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες οδικής σήμανσης (γραμμές), στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό και πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 500μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης την Τετάρτη, 11/2/2026, και την Παρασκευή, 13/2/2026, μεταξύ των ωρών 08:00-15:00 θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού του δικτύου ομβρίων υδάτων παρά την έξοδο της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου του αυτοκινητόδρομου από περιοχή Αεροδρομίου Λάρνακας προς Δεκέλεια και Παραλίμνι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα παραμένει κλειστή η έξοδος της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου με κατεύθυνση Αεροδρομίου Λάρνακας προς Δεκέλεια και Παραλίμνι και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται από την έξοδο Αραδίππου (Δυτικά).

Το Τμήμα ενημερώνει περαιτέρω ότι την Τρίτη, 10/2/2026, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος της εξόδου προς κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού του αυτοκινητόδρομου Αεροδρoμίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι οδηγοί από Ριζοελιά με προορισμό τη Λάρνακα προτρέπονται να χρησιμοποιούν είτε την προηγούμενη έξοδο με τη Λεωφόρο Ελλάδας ή την επόμενη μέσω του κόμβου αεροδρομίου. Σημειώνει δε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, θα είναι απρόσκοπτη.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι, τη Δευτέρα, 9/2/2026, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αεροδρόμιο Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι πριν την έξοδο προς Λειβάδια και σε μήκος ενός χιλιομέτρου περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, θα κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι πριν την έξοδο προς Λειβάδια για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Σημειώνει, επίσης, ότι η είσοδος και η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο προς Λειβάδια στην κατεύθυνση προς Παραλίμνι θα είναι κλειστή και οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επόμενη έξοδο Βορόκληνης και πως η αντίθετη κατεύθυνση δεν θα επηρεαστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ