Αμελητέα πτώση στο ΧΑΚ την Παρασκευή, εβδομαδιαία κέρδη

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 302,08 μονάδες με απώλειες 0,14%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,95 μονάδες, με πτώση 0,63%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 631.762,66 ευρώ. Το ΧΑΚ έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,60%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε ζημιές 0,20%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 0,03% και οι Επενδυτικές με 0,66%, ενώ άνοδο 0,09% είχε η Εναλλακτική.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 533.073,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,800 ευρώ - άνοδος 2,73%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 33.965,62 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,515 ευρώ - πτώση 0,66%), της Atlantic Insurance με όγκο 22.612,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,440 ευρώ - αμετάβλητη), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 11.150,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,360 ευρώ - αμετάβλητη) και της Logicom με όγκο 9.836,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,520 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 8 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 160.

Πηγή: ΚΥΠΕ