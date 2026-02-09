Πουλούσε και οικονομικά στοιχεία στον Επστάιν ο πρίγκιπας Άντριου;

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιολογεί καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρίγκιπας Άντριου φέρεται να είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και, όπως διευκρινίζεται, δεν έχει ανοίξει επίσημη ποινική έρευνα, αλλά εξετάζεται το περιεχόμενο και η αξιοπιστία των στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών.

Η καταγγελία επαναφέρει στο προσκήνιο τις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και θεσμική αμηχανία τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό που εξετάζεται αφορά πιθανή ανταλλαγή δεδομένων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευαίσθητα ή μη δημόσια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν σχετίζονται με κρατικές συμφωνίες ή ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πηγές από τις αρχές επισημαίνουν ότι η διαδικασία περιορίζεται, προς το παρόν, σε αξιολόγηση πληροφοριών και όχι σε διαπίστωση τέλεσης αδικήματος. Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει τις νεότερες εξελίξεις.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα ζητημάτων που συνεχίζουν να σκιάζουν τη δημόσια εικόνα του Άντριου και να προκαλούν πολιτική πίεση στη βρετανική μοναρχία, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παλάτι επιχειρεί να περιορίσει τις θεσμικές και επικοινωνιακές επιπτώσεις παλαιότερων υποθέσεων.

protothema.gr