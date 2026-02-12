Lufthansa: Ακυρώθηκαν 800 πτήσεις λόγω της 24ωρης απεργίας

Σχεδόν 800 πτήσεις στη Γερμανία, που επηρέασαν περίπου 100.000 επιβάτες, ακυρώθηκαν την Πέμπτη, ανακοίνωσε η Lufthansa, καθώς πιλότοι και πληρώματα καμπίνας πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία λόγω διαφωνίας για το συνταξιοδοτικό.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Βερολίνου, του Αμβούργου και του Ντίσελντορφ επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες τους, ενώ οι περισσότερες πτήσεις από το Μόναχο πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Η Lufthansa κατήγγειλε την απεργία και τον «εξαιρετικά σοβαρό και δυσανάλογο αντίκτυπό» της στους επιβάτες.

Η εταιρεία ανέφερε ότι επηρεάστηκαν οι κύριες αεροπορικές δραστηριότητες της Lufthansa, καθώς και οι Eurowings, Discover Airlines και οι εμπορευματικές της πτήσεις.

«Η Lufthansa κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τον αντίκτυπο στους επιβάτες», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο πιλότων VC και το συνδικάτο πληρωμάτων καμπίνας UFO απηύθυναν την Τρίτη κάλεσμα για απεργία στα μέλη τους.

Οι πιλότοι ζητούν βελτιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ το UFO δήλωσε ότι τα μέλη του απεργούν λόγω των σχεδίων για κλείσιμο της θυγατρικής CityLine της Lufthansa και της «άρνησης της διοίκησης να διαπραγματευτεί ένα συλλογικό κοινωνικό σχέδιο».

Η Lufthansa ανακοίνωσε πριν από έναν χρόνο ότι οι δραστηριότητες και το προσωπικό της CityLine θα μεταφερθούν σε νέα θυγατρική, επισημαίνοντας ότι πρέπει να μειώσει το κόστος για να διαχειριστεί το χρέος της.

Η κερδοφορία της έχει μείνει πίσω σε σύγκριση με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές της και τον Σεπτέμβριο η Lufthansa δήλωσε ότι θα περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου το 4% του εργατικού της δυναμικού.

Ο όμιλος Lufthansa, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, περιλαμβάνει επίσης αεροπορικές εταιρείες όπως η Swiss, η Austrian Airlines και η Brussels Airlines.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΓΠΕ